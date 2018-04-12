الأسد: أي تحركات غربية لن تساهم إلا في زعزعة الاستقرار في المنطقة

بيروت: نقل التلفزيون السوري عن بشار الأسد قوله الخميس، إن أي تحركات محتملة من الدول الغربية لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة فيما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها توجيه ضربات ضد سوريا.

ونقل عن الأسد القول “مع كل انتصار يتحقق في الميدان تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث… وهذه الأصوات وأي تحركات محتملة لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين”. (رويترز)