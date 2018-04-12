اردوغان يعرب عن قلقه إزاء “المنازلة” بين القوى العظمى حول سوريا

انقرة: أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، عن قلقه ازاء “المنازلة” الجارية في سوريا بين القوى الكبرى، فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بعد التهديدات الأمريكية بشن ضربات وشيكة في سوريا إثر تقارير عن هجوم كيميائي مفترض في دوما قرب دمشق.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة في أنقرة “إننا قلقون للغاية لرؤية بعض الدول الواثقة من قوتها العسكرية تحول سوريا إلى ميدان للنزال” مضيفاً أنه سيجري مكالمة هاتفية خلال النهار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث “سبل وضع حد لهذه المجزرة الكيميائية”. (أ ف ب)