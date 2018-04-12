ترامب: لم أتحدث أبداً عن موعد هجوم على سوريا

واشنطن: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه على موقع تويتر، الخميس، إنه لم يتحدث أبداً عن موعد هجوم على سوريا، وأشار إلى أنه “قد يكون وشيكاً جداً أو غير وشيك على الإطلاق”.

وأضاف :”لم أتحدث أبداً عن موعد شن هجوم على سوريا. قد يكون وشيكاً جداً أو غير وشيك على الإطلاق! … على أي حال، قامت الولايات المتحدة، تحت إدارتي، بعمل عظيم هو تخليص المنطقة من تنظيم داعش. أين (شكراً أمريكا؟)”.

وتهدد الولايات المتحدة ودول غربية بشن ضربة ضد مواقع سوريا، رداً على ما قالت منظمات إغاثة إنه هجوم كيماوي استهدف منطقة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي.

وكان ترامب كتب على تويتر أمس:”لقد تعهدت روسيا بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سوريا. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة و(ذكية)”.

ولاحقاً، أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا، وأن “جميع الخيارات مطروحة”. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي”، مضيفة أن ترامب “لم يحدد جدولاً زمنياً”. (د ب أ)