مقتدى الصدر: فرقة خاصة بعد الانتخابات لاعتقال عزة الدوري أو قتله

بغداد – “القدس العربي”: قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، انه سيتم تفعيل فرقة خاصة بعد الانتخابات المقبلة للبحث عن القيادي في حزب البعث المنحل عزة الدوري، واعتقاله أو قتله.

جاء ذلك في رده على سؤال من أحد اتباعه، اليوم بشأن الخطاب الأخير للقيادي في النظام السابق، عزة ابراهيم الدوري، وهل الهدف من هذا الخطاب إخافة الشعب وتضارب الأنباء حول مقتله أو بقائه حياً، حيث قال زعيم التيار الصدري، “هو أحقر من أن يُخاف منه والشعب أعظم من أن يخاف من هذه الشخصية الهزيلة المقيتة”.

وأضاف “التفتوا جيداً لكي لا يستعمل السياسيون الفاسدون شعار قتله مرة اخرى ثم يبين كذبهم او قل (ضحكهم على الذقون) كما يعبرون”، مشيراً الى “اننا ننوي بعد الانتخابات ان نفعل الفرقة الخاصة للبحث عنه مرة اخرى واعتقاله أو قتله، أكرر بعد الانتخابات لكي لا تكون دعاية انتخابية بل واجب وطني مقدس″.