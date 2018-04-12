زعيم المعارضة في بريطانيا: يجب التشاور مع البرلمان قبل أي تحرك ضد سوريا

لندن: قال زعيم المعارضة في بريطانيا جيريمي كوربين اليوم الخميس إنه يجب التشاور مع البرلمان قبل شن أي عمل عسكري ضد سوريا.

وأدلى كوربين بالتصريحات قبل اجتماع مقرر لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبحث رد بريطانيا على هجوم كيماوي محتمل يشتبه بأن قوات النظام السوري شنته على مدينة دوما.

وقال كوربين في مقابلة مع قناة سكاي نيوز “يجب التشاور مع البرلمان في هذا الأمر.

“يجب أن تكون هناك عملية تشاور ملائمة. ينبغي ألا تتخذ الحكومة هذا القرار بمفردها”.

ولا يمثل المحافظون بقيادة ماي الأغلبية في مجلس العموم ويعتمدون على حلفائهم في الحزب الديمقراطي الوحدوي وهو حزب صغير من أيرلندا الشمالية للحصول على أصوات. ويتزعم كوربين حزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا.(رويترز).