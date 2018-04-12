مستشار المرشد الإيراني يريد طرد الأمريكيين من شرق سوريا

دمشق: قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الخميس إنه يأمل أن يقوم جيش النظام السوري وحلفاؤه بطرد القوات الأمريكية من شرق سوريا وانتزاع السيطرة على إدلب في شمال غرب البلاد من قبضة مقاتلي المعارضة.

وأضاف ولايتي في مؤتمر صحافي بدمشق “إدلب مدينة سورية مهمة ونحن نأمل بأن تتحرر في القريب العاجل بهمة سوريا ومناضليها. وكذلك شرق الفرات منطقة مهمة للغاية كذلك يحدونا الأمل أن يتم اتخاذ خطوات شاسعة ومهمة فيما بعد في سبيل تحرير هذه المنطقة وطرد الأمريكيين المحتلين من هذه المنطقة”.(رويترز).