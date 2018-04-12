هجوم جزائري على “تأخر” العاهل المغربي عن التعزية في تحطم الطائرةـ (فيديو)



“القدس العربي”:

شنت وسائل إعلام جزائرية هجوما على تخلف العاهل المغربي محمد السادس عن تقديم التعازي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية، الذي خلف 257 قتيلاً، بينهم 30 ، و ليس 26 كما قيل من قبل من جبهة “البوليساريو”.وقد أكدت الأخيرة في بيان أن “من بين ركاب الطائرة ثلاثون من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية”. وقد هاجمت وسائل إعلام جزائرية في هذا السياق تركيز وسائل الإعلام المغربية واستغلالها لهذا الموضوع لمهاجمة الجزائر.

وكتب موقع “سبق برس″ الجزائري: “مرت 24 ساعة كاملة ولم تكلف الجارة المغربية نفسها عناء القيام بواجب التعزية في حادث تحطم الطائرة العسكرية 24 ساعة كانت كافية لتكشف لضغينة التي يكنها نظامه المخزني للجزائر حكومة وشعبا، وهو الذي لم يعطي اعتبارا لمشاعر الاخوة والصداقة بين الشعبين قبل النظامين، ولا احترم الأعراف التي تفرضها الشهامة في مثل هكذا حوادث، وكما يقال في الشدائد تعرف الرجال”.

وأضاف: “ففي الوقت الذي كانت دموع الجزائريين تنهمر حزنا على أبنائهم، كان الإعلام المغربي المحسوب على المخزن، منهمكا في التحليل والتمحيص ومحاولة انتهاز الفرص للنيل من الجزائر…ونصب حلقات للاصطياد في بحر دماء الشهداء الجزائريين، وراح ينسج السيناريوهات والأساطير حول معنى وجود 30 من رعايا الصحراء الغربية في الطائرة التي سقطت، رغم أن إعلان الجمهورية الصحراوية كان واضحا حين أكدت بأن المعنيين هم مرضى كانوا في فترة علاج بالمستشفيات الجزائرية”.

وأضاف في الأخير: “قد نشهد في الساعات المقبلة برقية تعزية من الملك المغربي، لكن بعد ماذا، بعد أن جفت الدموع وشربت التربة دماء شهدائنا، بعد أن عزانا القريب البعيد، وبعد أن نال الإعلام المخزني من أشلاء شهدائنا الأطهار”.

من جهته تساءل موقع “الجزائر1 “: لماذا لم يعز ملك المغرب الجزائر؟ وكتب: “في سابقة غريبة ومشبوهة جدا، لم يتحرك البلاط المغربي لحد الساعة من اجل تقديم تعازيه للجزائريين.. فما هو سر سكوت المغرب الشقيق وملكها عن التعزية”.

واعتبر الموقع في مقال آخر أن “المغاربة ينهشون لحم شهداء الطائرة العسكرية”.

وكان العاهل المغربي يسارع دائما لتعزية بوتفليقة في مثل هذه الحوادث، رغم أن التوتر كان دائما هو الاتجاه الغالب في العلاقات بين البلدين.

وشهدت مواقع التواصل من جهتها تفاعلا وتعليقات غاضبة مما جاء في تعليقات وسائل الإعلام والتدوينات المغربية.

وكتب محمد يعقوبي مدير صحيفة “الحوار” على حسابه على “فيسبوك”:



من جهتها ركزت قناة “النهار” الجزائرية الخاصة على الموضوع وأعطت الكلمة لمن قدمته على أنه القائم بالأعمال في سفارة الصحراء الغربية (البوليساريو) محمد الشيخ، وابرزت قوله أن على المغرب تقديم العزاء للجزائر بدل الافتراء عليها، وتأكيده أن “ضحايا الطائرة الصحراويون كانوا مرضى يعالجون في مستشفيات جزائرية “.

وفيما كان تركيز وسائل على “تخلف” العاهل المغربي محمد السادس عن تقديم التعازي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية، فان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قدم عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تعازيه للشعب الجزائري وكتب: “رحم الله ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية هذا الصباح، ورزق الله ذويهم وشعب الجزائر الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

