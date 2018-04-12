رونالدو بعد القمة الأوروبية: لا أفهم سبب احتجاج يوفنتوس!

لندن-”القدس العربي”:

تقمص هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو، دور المحامي عن الحكم مايكل أوليفر، مؤكدًا صحة القرار الذي اتخذه في آخر لحظات مواجهة يوفنتوس، باحتساب ركلة جزاء ضد الدولي المغربي مهدي بنعطية، نتيجة دفعه للشاب الإسباني فاسكيز داخل منطقة الجزاء.

وصب لاعبو يوفنتوس جام غضبهم على الحكم الدولي الإنكليزي، اعتراضًا على قراره، الذي منح صاروخ ماديرا، فرصة على طبق من ذهب، للفتك بشباك سيدة إيطاليا العجوز، بالهدف الذي أبقى النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا بأعجوبة، بعدما كان متأخرًا بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبعد المباراة قال رونالدو للصحافيين “في الحقيقة لا أفهم سبب احتجاج يوفنتوس. كما شاهدنا جميعًا، تعرض لوكاس لدفعة من الخلف، وإذا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء، كان سيُسجل بكل سهولة، لماذا عانى الريال بهذه الطريقة؟ نعم عانينا كثيرًا، لكن هذا سيُساعدنا على التعلم، وعلينا أن نتعامل مع مباراة اليوم على أنها درس لا يُنس″.

وختم حديثه المُقتضب “ما حدث اليوم دليل عملي أنه لا يوجد أي شيء مضمون في عالم كرة القدم، لكن في الوقت ذاته عليك أن تُقاتل حتى النهاية، أعتقد أننا كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف في مباراة اليوم، وهذا ليس تقليلاً من شأن يوفنتوس، لقد كانوا رائعين وبوفون بالذات كان رائعًا بطريقة لا تُصدق”.

وتحصل أسطورة حراسة إيطاليا على بطاقة حمراء، لخروجه عن النص في اعتراضه على الحكم، الذي لم يتم اختياره للمونديال كبقية حكام المملكة المتحدة، علمًا بأنها قد تكون آخر لقطة للحارس الأربعيني في الكأس ذات الأذنين، كونه يُفكر في الاعتزال بجدية مع نهاية الموسم الجاري.

وترشح الريال إلى الدور نصف النهائي بفارق هدف عن زعيم إيطاليا على المستوى المحلي، بفوزه في اللقاء في قلب “آليانز ستاديوم” بثلاثية نظيفة، والخسارة 3/1 في سهرة الأربعاء.