“لصقة” تحمي من التسمم الغذائي

أوتاوا – “القدس العربي”

لصقة جديدة ابتكرها العلماء يمكنها اكتشاف البكتيريا الضارة في الطعام، وما إذا كان الجرح ملوثاً دون رفع الضمادات عنه.

وتحتوي اللصقة على أجهزة استشعار تكشف مسببات الأمراض في المواد الغذائية عند وضعها على علب الطعام. وترسل إشارات إلى الهاتف الذكي للشخص، تنصحه بعدم تناول هذه المواد.

وأوضح مبتكرها وهو من جامعة ماكماستر الكندية: “يرغب الشخص في شراء لحم طازج وغير ملوث، وإذا كانت هذه اللصقة على العلبة، فستعطيه معلومات وافية عن محتوياتها. كما نعتقد أن هذه اللصقة عند وضعها على الضمادات ستكشف فيما إذا كان الجرح ملوثا أم لا، وطبعا يمكنها تحديد ما إذا كانت المعدات الجراحية معقمة أم لا.”

ويأمل المبتكرون في أن تحل هذه اللصقة مع مرور الوقت مكان العلامات التقليدية التي توضع على علب المواد الغذائية عن تاريخ الإنتاج ومدة صلاحيتها.