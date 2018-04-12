لماذا لم يتم دعوة اليسا الى زفاف شيرين وحسام حبيب؟

بيروت – “القدس العربي”

هنأت الفنانة اللبنانية اليسا شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على زواجهما، وقالت عبر برنامج “تراندينغ” في كواليس الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس″،: “أقول لها مبروك، الله يهنيها، المهم ان تكون سعيدة”.

وعند سؤالها عما إذا تلقّت دعوة لحضور زفافها، أجابت: “أصحاب معها ولكن ليس إلى درجة أن توجّه الدعوة، هذا طبيعي ولكني فرحت لها من قلبي لأني أحبّها كثيراً”، مضيفة: “لا أعتقد أنها دعت أحداً إلى حفل زفافها، لأنه كان عائلياً”.

بدوره، قال الفنان محمد حماقي إنه “زعلان” لأنه لم يتمكّن من حضور زفاف شيرين: “غصب عنّي، تعذرني لأنه كان النقل المباشر الأول في “ذا فويس″ ألف مبروك ربنا يسعدكم”، مؤكداً تلقيه دعوة لحضور كتب كتابها: “عزمتني عى كتب الكتاب، ولكن لم أتمكن من الذهاب سأحاكيها وأبارك لها وأزورها. أوّل ما أنزل مصر انشاء الله”.

فيما لفت الفنان عاصي الحلاني إلى أنه كان على علم بكتب كتابها، مشيراً إلى أنه تكتّم على الخبر لأنها “أمور شخصية وخاصة، وهي تعلم أننا في العروض المباشرة لبرنامج ذا فويس″.