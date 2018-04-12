ناسا ترسل سائلا منويا إلى الفضاء
Apr 12, 2018
واشنطن – “القدس العربي”
للمرة الأولى، قامت وكالة الفذاء العالمية ناسا بإرسال حيوانات منوية بشرية إلىمحطة الفضاء الدولية، في الوقت الذي تحاول فيه معرفة ما إذا كان بإمكان البشر الإنجاب في الفضاء. وسيكونالسائل المنوي الذي يُنقل على متنصاروخ سبيس إكس “فالكون 9″، موضوعا هاما في عدد من التجارب الهادفة إلى معرفة كيفية تأثير الفضاء وانخفاض الجاذبية على الخلايا الجنسية الذكرية.
وتجري الدراسة العلمية كجزء من مهمة ناسا Micro-11، التي تشمل عينات من الحيوانات المنوية المجمدة. وبمجرد نجاح كبسولة “Dragon” في تخطي المرحلة الأولى من الرحلة، ستبدأ دراسة العينات.