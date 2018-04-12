ناسا ترسل سائلا منويا إلى الفضاء

واشنطن – “القدس العربي”

للمرة الأولى، قامت وكالة الفذاء العالمية ناسا بإرسال حيوانات منوية بشرية إلى​محطة الفضاء الدولية، في الوقت الذي تحاول فيه معرفة ما إذا كان بإمكان البشر الإنجاب في الفضاء. وسيكون​السائل المنوي​ الذي يُنقل على متن​صاروخ​ سبيس إكس “فالكون 9″، موضوعا هاما في عدد من التجارب الهادفة إلى معرفة كيفية تأثير الفضاء وانخفاض الجاذبية على الخلايا الجنسية الذكرية.

وتجري الدراسة العلمية كجزء من مهمة ناسا Micro-11، التي تشمل عينات من الحيوانات المنوية المجمدة. وبمجرد نجاح كبسولة “Dragon” في تخطي المرحلة الأولى من الرحلة، ستبدأ دراسة العينات.