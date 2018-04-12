ماكرون : لدينا الأدلة على استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية ضد شعبه ـ (فيديو)

باريس ـ “القدس العربي” – آدم جابـــر

“نعم، تم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”، هذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، في حوار مع قناة (TF1) الفرنسية، مشددا على أن لدى فرنسا أدلة على استخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد شعبه، الأسبوع الماضي .

وقال ماكرون إن يجب “إزالة وسائل تحضير السلاح الكيميائي من النظام السوري، عندما يتم التحقق من كافة المعلومات”.

وأكد الرئيس الفرنسي أن هناك اتصالات يومية مع الجانب الأمريكي، و أنه سيكون هناك قرارات يجب اتخاذها في الوقت المناسب، عندما نجد أنها أكثر فائدة وفعالية”.

