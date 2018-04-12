حماس تندد بمطالبة “غرينبلات” لها بنزع سلاحها

غزة: نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، اليوم الخميس، بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التي طالبها خلالها بـ “نزع سلاحها”.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه:” مهاجمة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات لحركة حماس وقيادتها، ومطالبتها بتسليم سلاحها، هو استمرار للشراكة الأمريكية مع الاحتلال في العدوان على شعبنا، وتوفير الغطاء لجرائمه”.

واعتبر قاسم “تصريحات غرينبلات انخراط في منظومة الدعاية الإسرائيلية التي تبرر استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة”.

وكان “غرينبلات”، قد قال في تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”، مساء أمس:” يجب على حماس أن تتخلى عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية وأن تنزع سلاحها”.

وأضاف:” إذا كانت تريد الانضمام إلى العالم الحقيقي، فعليها أن تنبذ العنف، وتعترف بإسرائيل، وتقرر الالتزام بالاتفاقات السابقة. لقد آن الأوان لكي تتخذ حماس بعض القرارات الحقيقية”.(الأناضول).