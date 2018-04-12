نادين لبكي تنافس في مهرجان كان بـ “كفرناحوم”

بيروت: قالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي انها “سعيدة وفخورة” باختيار فيلمها الاخير “كفرناحوم” للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان الفرنسي في ايار/مايو المقبل، ليكون اول عمل لبناني منذ 27 عاما ينافس على جائزة السعفة المهرجان.

واوضحت لبكي (44 عاما) لوكالة فرانس برس “أنا سعيدة جداً وفخورة بأن أكون في المسابقة الرسميّة في هذا المهرجان العريق بين كل المخرجين الكبار، وبأن يكون لبنان منافساً على الجائزة”.

وأشارت المخرجة والممثلة الى ان الفيلم يتناول قصة “طفل لبناني يرفع دعوى لأنّه يطالب بأن يعيش حياة كريمة”.

وقالت “انه شديد الواقعية وموضوعه مؤلم جداً، إذ يتناول حقوق الطفل واوجاعه والمشاكل التي يعانيها في دول كثيرة لا يحصل فيها على حقوقه، وبالتالي يتمحور الفيلم على قضية حاضرة جداً ومطروحة بقوة في الوقت الراهن”.

واعتبرت لبكي ان اختيار فيلمها ضمن القائمة الرسمية للدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان الذي ينطلق في الثامن من ايار/مايو، بعد أكثر من شهر على خوض فيلم لبناني للمرة الأولى الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار، هو “قضية رقم 23″ لمواطنها زياد دويري، “أمر يدعو إلى الفخر، ويكبر به القلب”.

ولاحظت أن “خطوات السينما اللبنانية كانت خجولة لأنها كانت تنطلق من جديد ، بدأنا نعود بخطوات صغيرة ولكنّها ثابتة، وكان من الطبيعي أن تبرز السينما اللبنانيّة وأن تظهر كل الكفاءات والمواهب التي تختزنها”.

ورأت أنها “بداية الطريق فحسب، إذ لدى لبنان الكثير من المخرجين المهمين، وقد بدأ ذلك بالظهور”.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفيلم زينة صفير ان “كفرناحوم” هو “إنتاج مستقل لبناني مئة في المئة وليس مشتركاً” مع أي جهة خارجية. ومنتج الفيلم هو خالد مزنر زوج نادين لبكي.

والفيلم من كتابة نادين لبكي وجهاد حجيلي وميشال كسرواني، بمشاركة جورج خباز وتعاون خالد مزنر. أما الموسيقى فلمزنر أيضاً.

ولم يدرج أي فيلم لبناني في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 1991 ، عندما شارك فيها فيلم “خارج الحياة” للمخرج الراحل مارون بغدادي، وحاز فيها جائزة لجنة التحكيم.

وسبق لنادين لبكي ان شاركت في لجنة تحكيم فئة “نظرة ما” في مهرجان كان العام 2015.

وفاز فيلمها “هلأ لوين؟” بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو الدولي العام 2011.(أ ف ب).