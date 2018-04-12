وزير لبناني سابق توسط لترتيب العلاقات بين الأسد والسيسي (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: كشف وزير الدفاع اللبناني السابق عبد الرحيم مراد، أنه قام بوساطة بين النظامين المصري والسوري، لإعادة ترتيب العلاقات بين الجانبين، ونظم زيارات سرية متبادلة لوفود مخابراتية سورية ومصرية إلى القاهرة ودمشق.

وقال،في المقطع الصوتي – الذي جرى تسريبه اليوم الخميس وسجل قبل ثلاث سنوات خلال لقاء حزبي، إنه عمل على ترتيب العلاقة المصرية السورية، بعد عام من وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في مصر.

وبين “التقيت بأصدقاء، وهم كثر، في جهاز المخابرات وفي وزارة الخارجية وكثير من المؤسسات، واستطعنا أن نقيم علاقة، كانت سرية في البداية، إلى أن أعلن عنها الرئيس الأسد”.

وأضاف “كانت سرية في البداية تحت الطاولة، وهي وفود أمنية تأتي، وبكل تواضع بسيارتي أذهب إلى سوريا ويعودون والعكس بالعكس. وفود من سوريا تذهب إلى مصر وينسقون مع بعضهم بعضا في ما يتعلق بالدمار والتخريب الذي يحصل في مصر ومن يوجد من السوريين والمصريين وتفاصيل أمنية أخرى وإلى حد ما سياسية”.