ماتيس : استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “لا يمكن تبريره”

واشنطن: قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “لا يمكن تبريره مطلقا”، بعد الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية.

وصرح ماتيس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “بعض الامور لا يمكن تبريرها وغير مقبولة وتسيء الى ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية بل الى البشرية برمتها”.

واقر ماتيس بانه لا يملك “أدلة” على استخدام أسلحة كيميائية في السابع من نيسان/ابريل في دوما قرب دمشق ما اوقع 40 قتيلا على الاقل “رغم وجود العديد من المؤشرات في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الى استخدام الكلور او غاز السارين”.

ورفض كشف اي تفاصيل عن “قرار محتمل لقائد الجيوش (دونالد ترامب) حول هذا الهجوم الاخير غير المقبول بتاتا”.

واضاف “لا اريد ان ابحث الوضع الحالي لان هناك واجب السرية حيال حلفائنا بسبب الطبيعة الحساسة للعمليات العسكرية وضرورة ان تبقى سرية”.

واعلن ترامب الخميس انه سيلتقي مستشارين في شان سوريا وسيتخذ قرارا “في وقت قريب”.(أ ف ب).