السفير الإسباني في مصر لصلاح: أتمنى رؤيتك بقميص الريال

لندن-”القدس العربي”:

خطف السفير الإسباني في القاهرة أرتورو ديل كورال، الأضواء بحضوره الخاص في تجمع الأمس، الذي نظمته رابطة ريال مدريد في مصر، لمشاهدة القمة النارية ضد يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يُخف السفير ميوله وجيناته المدريدية، في حديثه مع وكالة الأنباء الإسبانية، إذ اعترف أنه مُشجع للملكي، وسعيد للغاية بتخطي عقبة سيدة إيطاليا العجوز، رغم الانحناء بالثلاثة حتى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، كاشفًا عن وجهه الدبلوماسي، بالإشارة إلى أن الشيء الأهم هو وجود اسم الريال في قرعة نصف نهائي كأس بطولته المُفضلة منذ ميلادها في خمسينات القرن الماضي.

وبصم أكثر على هويته المدريدية، بتوجيه نصيحة لأشهر مصري في العالم محمد صلاح، أن تكون وجهته القادمة قلعة “سانتياغو بيرنابيو”، بعدما أصبح من صفوة نجوم العالم، مُستشهدًا بدوره الحاسم في ذهاب وإياب ربع النهائي ضد مانشستر سيتي، بخلاف مساهمته في تأمين أحد المراكز المؤهلة للكأس ذات الأذنين، بمزاحمة مانشستر يونايتد على الصدارة، بفضل أهدافه الـ29، التي تضعه الآن في صدارة هدافي البريميرليغ بفارق أربعة أهداف عن مُطارده هاري كين.

وقال ديل كورال “محمد صلاح؟ بالتأكيد أتمنى أن ينتقل إلى ريال مدريد في يوم من الأيام، إنه يقوم بعمل عظيم مع ليفربول، وقبل يومين قاده للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي اعتقادي الشخصي، أنه لو استمر على هذا المستوى، سيفعل أشياء لا تُصدق مع المنتخب المصري في كأس العالم، لكن إذا تقابل المنتخبين المصري والإسباني، سأشجع مع منتخب بلادي”.