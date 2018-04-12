القبض على لاعبين اثنين في كوستاريكا بتهمة ترويج المخدرات

سان خوسيه (كوستاريكا) : ألقت الشرطة في كوستاريكا، اليوم الخميس، القبض على لاعبي كرة القدم ألكسندر رودريجيز ورومان أرييتا بتهمة ترويج المخدرات.

وكان رودريجيز حتى قبل ستة شهور فقط لاعبا في فريق بلدية جريسيا ، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى ، فيما يحرس أرييتا مرمى فريق سان كارلوس بدوري الدرجة الثانية في كوستاريكا.

وقال والتر إسبينوزا قائد الشرطة إن القبض على اللاعبين جاء خلال عمليات مداهمة بمدينتي جريسيا وسان كارلوس في شمال غرب كوستاريكا.

وتشير السلطات في كوستاريكا إلى وجود علاقة بين رودريجيز وعصابة متخصصة في ترويج المخدرات، وعمليات القتل، فيما يشتبه بان أرييتا يعمل في ترويج مخدر الكوكايين.(د ب أ).