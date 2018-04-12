إيران تطلب من فرنسا عدم التأثر بولي عهد السعودية بشأن الاتفاق النووي

دعت إيران فرنسا، اليوم الخميس، ألا تتأثر بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الست الكبرى، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

جاء ذلك بعد اختتام بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، زيارة لفرنسا في إطار جولة أوروبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي “بصفتها أحد الموقعين على الاتفاق فإن فرنسا عليها ألا تتأثر بسلمان المغامر وتجنب الاستماع لمزاعم الرياض المكررة والكاذبة ضد الاتفاق”.

وسيطرت على زيارة بن سلمان لفرنسا الملفات الساخنة في الشرق الأوسط. ومن بينها الاتفاق النووي الإيراني والحرب في اليمن حيث تخوض الرياض وطهران حربا بالوكالة، والضغوط السياسية في لبنان والأزمة السورية.

وفي الملف الإيراني خصوصا، يستند بن سلمان إلى موقف واشنطن التي تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في حين تأمل فرنسا والأوروبيون إنقاذه.

(وكالات)