هيفاء وهبي تحصد 80 ألف مشاهدة في زمن قياسي –(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

ما يزيد عن 80 ألف شخص هو رقم المشاهدة الذي حصل عليه مقطع فيديو قصير وضعته الفنانة هيفاء وهبي على حسابها على “انستغرام” ،ووضع الآلاف منهم علامة إعجاب على التدوينة التي أطلقتها الفنانة هيفاء خلال ساعة فقط .

الإعجاب كان استجابة للدعوة التي أطلقتها الفنانة هيفاء لجمهورها بهدف التسجيل على قناتها الخاصة على “يوتيوب” ليتمكنوا من مشاهدة عمل جديد لها.

وكشفت هيفاء على حسابها على “إنستغرام” ان أول عمل لها سيبث عبر القناة هو فيديو كليب”توتا “.