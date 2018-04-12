“فايننشال تايمز″: بصواريخ “جميلة” أو بدونها انحسر التأثير الأمريكي في المنطقة.. وحتى قبل عهد ترامب

لندن – “القدس العربي” – إبراهيم درويش

يظل اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوريا مرتبطاً بحساباته الداخلية. فعودته للاهتمام بها لا تعني عودة للتأثير الأمريكي، بل على العكس فدور بلاده آخذ في التلاشي منذ إدارة بيل كلينتون. والمشكلة تتعلق في أن كل إدارة تأتي “تلعن أختها”، فباراك أوباما أراد محو الخيارات العسكرية لسلفه جورج دبليو بوش، وترامب يريد أن يقضي على كل أثر تركه سلفه أوباما.

ومن هنا يرى إدوارد لوس أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ترامب لم تعد تعرف دورها الذي يجب أن تلعبه في الشرق الأوسط بشكل فتح الباب أمام الآخرين لملء الفراغ. وجاء في مقاله في صحيفة “فايننشال تايمز″ عن ملامح انحسار الدور الأمريكي في المنطقة: “لو أردت معرفة صورة العالم في مرحلة ما بعد أمريكا فانظر إلى سوريا”. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” “دع الآخرين يهتمون بها الآن”. وربما غير موقفه مؤقتاً إلا أنه في المسألة السورية وصل إلى مرحلة اللاعودة. فبعد ستة أعوام من دعوة سلفه أوباما لرحيل بشار الأسد، فالديكتاتور الأسوأ في العالم في مكانه آمن، وأكثر من أي وقت مضى. وستقرر مصير سوريا كل من روسيا وإيران وتركيا، حيث ترغب موسكو وطهران بالحفاظ على الأسد في السلطة.

وأضاف الكاتب “مهما كانت مواقف ترامب بشأن المنطقة – وما أجبر على عمله في لحظة نادرة – فسيتغير في الأسبوع المقبل. حتى لو أطلق صواريخه الجديدة الجميلة والذكية، كما غرد يوم الأربعاء، فإنه سيستأنف خروج الولايات المتحدة”.

عرض وليس سبباً

ويرى الكاتب أن ترامب هو عرض وليس سبباً لحالة الإجهاد التي أصابت أمريكا على المستوى العالمي. وحدثت نقطة التحول الرئيسية في الشرق الأوسط من خلال لحظتين في بداية القرن الحالي. فقد حدثت الأولى عندما حاول بيل كلينتون التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولو نجحت الصفقة لأنهت الشكوى العربية ضد الولايات المتحدة ولقضت على مبرر طالما استخدمته الأنظمة العربية لقمع مواطنيها. ومنذ البداية كانت قدرة ترامب على تحقيق تسوية تقوم على حل الدولتين أمراً مستبعداً حتى وقبل أن يعلن عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بشكل يجعل من حديثه عن الصفقة يبدو اليوم نكتة.

اللحظة الثانية كانت هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001 حيث اتخذت السياسة الأمريكية منعطفا غاضبا وتعتبر الحرب الأهلية السورية جنينها الأكثر دموية. و”حتى نكون منصفين لترامب فهو لم يكن مسؤولاً عنها. فقد اتخذ القرار جورج دبليو بوش عندما قرر حل الجيش العراقي وطرد عمال الخدمة المدنية الذين عملوا في ظل صدام بشكل وضع الجذور لظهور تنظيم “الدولة”. ثم جاء قرار باراك أوباما سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 بشكل أدى لفراغ ملأه تنظيم “الدولة”. كما أن قراره عدم فرض خطه الأحمر ضد بشار الأسد واستخدامه السلاح الكيميائي في عام 2013 فتح ثغرة لتدخل روسيا، وسارع رئيسها فلاديمير بوتين لملئها”. وعليه فعملية إطلاق صواريخ جديدة لن تغير شيئاً. وقال إن كل خطأ من هذه الأخطاء متجذر في الآخر. فقد كان أوباما عازماً على التخلص من خيارات جورج دبليو بوش الحربية أما ترامب فهو مصر على محو أي شيء يذكر بأوباما.

والنتيجة هي أمريكا لا تعرف أي جزء من اللعبة تريد لعبه. فلا تريد دعم ديمقراطية أكثر في الشرق الأوسط ولا تريد معارضتها. ويمثل ترامب تجسيداً لعدم اهتمام بلاده، وليس من المستغرب أن يبدأ اللاعبون في المنطقة – وحتى إسرائيل- البحث عن أماكن اخرى لملء الفراغ. فقد قضى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتاً طويلاً في موسكو خلال السنوات الماضية. ورغم عدم تحمله مسؤولية هذا الإرث إلا أن ترامب زاده سوءًا.