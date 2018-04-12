العراق.. 16 قتيلا في انفجار خلال تشييع عناصر من الحشد الشعبي قتلوا بيد “الدولة”

سامراء (العراق): قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 14، الخميس، بانفجار عبوة ناسفة خلال تشييع مقاتلين عراقيين قتلوا، الأربعاء، بيد مسلحي تنظيم “الدولة”، وفق ما أفاد مسؤول محلي في شمال العراق.

والاعتداء هو الأكثر دموية في العراق منذ الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أوقع 31 قتيلا في بغداد في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال صلاح الدين الشعلان رئيس المجلس البلدي لقرية سديرة ذات الغالبية السنية جنوب الشرقاط إنه “بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية انفجرت عبوتان مما أدى إلى مقتل 16 وجرح 14″.

وأضاف أن “الجرحى أغلبهم حالتهم خطرة” ما قد يفاقم حصيلة الضحايا.

ووقع الاعتداء أثناء تشييع خمسة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا ليل الأربعاء/ الخميس في القرية ذاتها الواقعة على بعد 250 كلم شمال بغداد.

وتولى الحشد الشعبي الشيعي في معظمه دورا كبيرا في التصدي للمتطرفين الإسلاميين السنة. لكن الحشد يضم أيضا قوى قبلية سنية.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد ضابط في الشرطة أنه ” قتل ليلة أمس 5 وجرح 4 إثر هجوم شنه تنظيم داعش على قرية اسديرة”.

وقال مسؤولون إنه تعذر نقل بعض جرحى الاعتداء، الخميس، إلى المستشفى بسبب حلول الظلام وخشية السكان من وجود مسلحين متطرفين على طرقات محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة بغداد.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في ديسبمر/كانون الأول 2017 “نهاية الحرب” ضد مسلحي تنظيم “الدولة” بعد إعلان “النصر” عقب استعادة آخر مركز حضري كانوا يحتلونه.

لكن بحسب خبراء لا يزال مسلحون متطرفون كامنين على طول الحدود الهشة الحراسة بين العراق وسوريا وفي مناطق واسعة من الصحراء العراقية.

ويضيف الخبراء ان هؤلاء المتطرفين يتمكنون ليلا من السيطرة على طرقات ما يفرض حظر تجول واقعيا على السكان في بعض المناطق خصوصا في محافظة صلاح الدين حيث تقع سديرة والانبار التي تمتد من مشارف بغداد الغربية الى الحدود مع سوريا.

وقتل 4 أشخاص، الأحد، وأصيب العديدون بجروح في اعتداء انتحاري ضد مقر حزب سياسي في محافظة الأنبار.

وتنظم في العراق في 12 مايو/أيار انتخابات تشريعية.

ومنذ الغزو الأمريكي في 2003 والإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، جرت كافة الانتخابات وسط أجواء من العنف الدامي.

بيد أن اقتراع مايو/أيار يأتي في مناخ أمني أفضل نسبيا مع تراجع كبير لمنسوب العنف في العراق في الأشهر الأخيرة.

(أ ف ب)