تونس تتجه لإعدد قائمة خاصة للمتورطين في قضايا إرهابية

تونس –” القدس العربي” – من حسن سلمان:

قررت السلطات التونسية إعداد قائمة خاصة للمتهمين بقضايا إرهابية، بهدف تجميد الأرصدة البنكية الخاصة بهم، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للتعاون في هذا الملف.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد لسعد بشوال إن اللجنة بصدد إعداد قائمة وطنية للأشخاص المتورطين في قضايا إرهابية بالتنسيق مع عدة وزارات وإدارات حكومية، على أن يتم لاحقا تجميد جميع الأرصدة البنكية للأشخاص المدرجين في هذه القائمة (داخل البلاد وخارجها)، مشير إلى أنه بإمكان الأشخاص الذين سيتم تجميد أرصدتهم، الطعن في القرار الصادر عن لجنة مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الإدارية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

فيما اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي باتريس بارغميني أن تجميد ممتلكات الإرهابيين يتطلب عملا تنسيقيا وتبادلا للمعلومات والاستخبارات بشفافية، مشيرا إلى أن “محاربة الإرهاب تجري على مستويات متعددة لاسيما استباق الأحداث واليقظة وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الدولي، ويجب العمل على كشف مصادرتمويل الأفراد والمجموعات المتشددة الى جانب تتبع وتحييد المعاملات المالية المشبوهة عبر تشريك البنوك ومؤسسات التأمين التي تُعتبر شريكا مهما وأساسيا في مكافحة الإرهاب”.

وتبذل السلطات التونسية جهودا كبيرة لتجفيف منابع الإرهاب في البلاد، حيث شكلت في وقت سابق لجنة برلمانية للكشف عن شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق وسوريا، حيث تؤكد السلطات أنها أعدت إجراءات خاصة للتعامل مع العائدين من هذه البؤر، من بينها إعداد سجون خاصة بهم، فضلا عن إخضاعهم لإعادة تأهيل اجتماعي.