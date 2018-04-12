أوكرانيا تدرس اتهامات بتمويل ليبي لرئيسة الوزراء السابقة

كييف: أعلن محققون في قضايا الفساد في أوكرانيا، الخميس، أنهم “يدرسون” معلومات صحافية بشأن تمويل في 2010 لحملة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو للانتخابات الرئاسية من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبدأ مكتب مكافحة الفساد الأوكراني بـ”دراسة” معلومات بشأن “حيازة محتملة” لتيموشينكو لـ”أربعة ملايين يورو واستخدامها تاليا في تمويل حملتها الانتخابية”، بحسب ما أفاد مكتب إعلام جهاز مكافحة الفساد.

وأضاف المصدر أنه في حال تبين لمحققي الجهاز وجود “مؤشرات جريمة” فسيتم فتح تحقيق قضائي.

وتيموشينكو وهي نائبة حاليا، بين المرشحين الأفضل موقعا للانتخابات الرئاسية في 2019 في أوكرانيا وهي تتقدم، بحسب آخر الاستطلاعات، الرئيس الحالي بترو بوروشنكو في نوايا التصويت.

وكانت تولت منصب رئيسة الوزراء مرتين بين 2005 و2010 لكنها فشلت في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وكان “مساعدا” لسيف الإسلام نجل معمر القذافي قال في تصريحات صحافية في فبراير/شباط إنه سافر شخصيا إلى أوكرانيا لتسليم الأموال ليوليا تيموشينكو.

وكان معمر القذافي التقى تيموشينكو في 2008 أثناء زيارة لأوكرانيا حين كانت رئيسة للحكومة، داخل خيمته التي نصبت وسط كييف.

يذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يواجه اتهاما بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية في 2007.

(أ ف ب)