كبار أوروبا يوافقون على المشاركة في كأس الأبطال الصيفية

لندن-”القدس العربي”:

أعلنت اللجنة المُنظمة لبطولة كأس الأبطال الصيفية التي تُقام سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشاركة عمالقة الدوريات الخمس الكبرى، في مقدمتهم الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لستة فرق إنكليزية وأربعة من إيطاليا.

وبحسب ما ذكره حساب اللجنة على الموقع الاجتماعي “فيسبوك”، فسوف تشهد نسخة 2018 مشاركة 17 فريقًا من صفوة أندية أوروبا، ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد، لكن لم يتطرق المنشور للحديث عن موعد المباريات، فقط اكتفى بالإشارة إلى أن مواعيد المباريات سيتم الإعلان عنها في غضون أيام.

وانطلقت هذه البطولة الودية عام 2013، وفي السابق كانت تُلعب في أستراليا واندونيسيا بجانب أمريكا والصين، لكن مؤخرًا اقتصرت على آخر بلدين، تمامًا كما سيحدث في الصيف القادم، وفقًا لما للمنشور المُرفق كذلك بأسماء الأندية المشاركة.

وجاءت قائمة الفرق المشاركة على النحو التالي:

من إنكلترا | توتنهام ،أرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وليفربول.

من إيطاليا | الإنتر، ميلان، روما ويوفنتوس.

من إسبانيا | ريال مدريد، برشلونة وأتليتكو مدريد.

ألمانيا | بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

فرنسا | باريس سان جيرمان.

البرتغال | بنفيكا.