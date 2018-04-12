السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

الرياض: أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا جديدا، مساء الخميس، باتجاه جازان جنوب غربي السعودبة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي الصاروخ، وفقا لتقارير إخبارية سعودية.

وكان “التحالف العربي” بقيادة الرياض قد أعلن أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه مدينة جازان ومطار أبها جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، إنه من خلال فحص حطام الطائرتين المسيرتين تبين أنهما “طائرات معادية حوثية بخصائص إيرانية”.

(وكالات)