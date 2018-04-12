  كلوي كارداشيان ترزق بمولودتها الأولى وسط شائعات عن خيانة حبيبها

لوس أنجليس: ذكرت تقارير في وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان رزقت بمولودتها الأولى اليوم بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز).

وذكرت التقارير أن كلوي وضعت المولودة في مستشفى خارج كليفلاند بولاية أوهايو في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

والطفلة هي المولود الثالث هذا العام في العائلة الشهيرة إذ رزقت كيم كارداشيان أختها الكبرى بمولودة عبر أم بديلة أسمتها “شيكاغو” في يناير/ كانون الثاني، فيما رزقت أختهما غير الشقيقة كايلي جينير بالطفلة “ستورمي” مع مغني الراب ترافيس سكوت في فبراير/ شباط.

وأعلنت كلوي (33 عاما) في ديسمبر/ كانون الأول أنها حامل في أول مولود لها هي وصديقها تريستان تومسون وهو لاعب كرة سلة في نادي كليفلاند كافاليرز. ووثقت كلوي مراحل حملها على صفحتها على انستغرام حيث يتابعها أكثر من 74 مليون شخص.

وجاء وضع كلوي لمولودتها بعد أيام من تقارير إعلامية قالت إن صديقها صُوّر وهو يقبل نساء أخريات. ولم تعلق هي أو صديقها على تلك التقارير.

وحول برنامج تلفزيون الواقع كلوي وشقيقاتها وأمهن إلى بعض أكثر المشاهير تأثيرا.

(رويترز)