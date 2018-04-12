منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تسمم العميل سكريبال بغاز الأعصاب

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، النتائج التي توصلت إليها بريطانيا في وقت سابق بتعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، لعملية تسميم باستخدام غاز أعصاب.

وذكرت المنظمة في تقرير، أنها “تؤكد نتائج المملكة المتحدة فيما يتعلق بنوعية المادة الكيميائية السامة التي استخدمت في مدينة ساليسبري (البريطانية)”، حسب وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية.

ولم تشر المنظمة حتى الساعة إلى مصدر تلك المادة السامة.

وفشلت روسيا في الحصول على تأييد غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء الماضي، لتنضم إلى التحقيق في تسميم سكريبال.

وقالت يوليا ابنة سكريبال، التي خرجت من المستشفى الثلاثاء ولا زالت تتعافى بعد تسميمها مع والدها، إنها ليست بحاجة إلى مساعدة من السفارة الروسية.

وطلبت روسيا مرارا الوصول إلى يوليا، وهي مواطنة روسية، وأشارت إلى احتمال أن تكون محتجزة رغم إرادتها.