﻿مصر: إحالة هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية بتهمة الإساءة للجيش

القاهرة ـ الأناضول: أعلن علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل في المحكمة العسكرية في القاهرة.

جنينة (61 عاما) طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاما)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، كنائب له في حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء».

وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، فبراير/شباط الماضي، مع جنينة تحدث خلالها عن «امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم في مصر حاليا، وهي متعلقة بكل الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى جنينة، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذرا من أنه «في حال المساس به ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر»، قبل أن يصدر الجيش، بيانا، يعلن فيه التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير.