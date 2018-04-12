﻿أمير قطر يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي جهود البلدين في مكافحة الإرهاب

لندن ـ «القدس العربي»: واصل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني فعاليات زيارته إلى أمريكا، حيث التقى بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي في مقر الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وتم خلال اللقاء، وفق وكالة «قنا»، «استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها على مختلف الصعد».

كما تمت «مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما ما يتعلق بجهود قطر وأمريكا في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله».

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفق مع أمير قطر، إن الأزمة الخليجية لا داعي لها وإنها يجب أن تنتهي وأن تعود الوحدة بين دول الخليج مرة أخرى».

وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «دول الحصار يحاولون باستمرار استفزاز قطر وسلب سيادتها وإخضاعها وهذا ما لم تقبل به قطر أبدا». وتابع: «قطر ليست مستعدة إهدار ثروة الشعب وموارده على مغامراتهم السياسية».

في السياق، التقى وزراء الخارجية العرب، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، للتحضير للقمة العربية المقررة، في 15 أبريل/ نيسان.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إن «المحادثات ستركز على القضية الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه التوترات في قطاع غزة».

واستغلت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، الاجتماع لتجديد موقفها من قطر، إذ عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعا تشاوريا على هامش اللقاء.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أكدوا تمسك دولهم بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة، كأساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر».