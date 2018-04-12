﻿العراق: 16 قتيلا بتفجير استهدف تشييع مقاتلين من «الحشد الشعبي»

بغداد ـ « القدس العربي»: قتل 16 عراقيا وأصيب 14 آخرون، أمس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة خلال تشييع مقاتلين قتلوا الأربعاء من قبل مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وفق ما أفاد مسؤول محلي في شمال العراق.

وقال صلاح الدين الشعلان، رئيس المجلس البلدي لقرية سديرة ذات الغالبية السنية، جنوب الشرقاط : «بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية انفجرت عبوتان مما أدى إلى مقتل 16 وجرح 14».

وأضاف: «الجرحى أغلبهم حالتهم خطرة»، ما قد يفاقم حصيلة الضحايا.

ووقع الاعتداء أثناء تشييع خمسة من مقاتلي «الحشد الشعبي» قتلوا ليل الأربعاء إلى الخميس في القرية ذاتها الواقعة على بعد 250 كلم شمال بغداد.

وحسب مسؤولون «تعذر نقل بعض جرحى الاعتداء إلى المستشفى بسبب حلول الظلام وخشية السكان من وجود مسلحين متطرفين على طرقات محافظة صلاح الدين المحاذية لمحافظة بغداد».

إلى ذلك، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، انه سيتم تفعيل فرقة خاصة بعد الانتخابات المقبلة للبحث عن القيادي في حزب البعث المنحل عزة الدوري، واعتقاله أو قتله.

جاء ذلك في رده على سؤال من أحد اتباعه، بشأن الخطاب الأخير للقيادي في النظام السابق، عزة إبراهيم الدوري، وهل الهدف من هذا الخطاب إخافة الشعب وتضارب الأنباء حول مقتله أو بقائه حيا، حيث قال زعيم التيار الصدري، «هو أحقر من أن يُخاف منه والشعب أعظم من أن يخاف من هذه الشخصية الهزيلة المقيتة».

وأضاف «التفتوا جيدا لكي لا يستعمل السياسيون الفاسدون شعار قتله مرة أخرى ثم يبين كذبهم أو قل (ضحكهم على الذقون) كما يعبرون»، مشيرا إلى «أننا ننوي بعد الانتخابات أن نفعل الفرقة الخاصة للبحث عنه مرة أخرى واعتقاله أو قتله، أكرر بعد الانتخابات لكي لا تكون دعاية انتخابية بل واجب وطني مقدس″.