﻿مفتي مصر: اللايكات «الوهمية» حرام شرعا

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: قال مفتي مصر شوقي علام إن بيع «لايكات الإعجاب على مواقع التواصـــل الاجتماعي، هو معاملة مستحدثة عن طريق الإعلان والترويج للصفحة ليصل الإعلان لعددٍ معين من المستخدمين الحقيقيين، هو أمر جائز شرعا».

وأضاف في بيان أصدره أمس الخميس، «إذا كان ذلك يتم بشكلٍ وهمي لا يعبر عن مستخدمين حقيقيين فهو حرام شرعا».

وتابع أن «الترويج في الصفحات يتم عبر تعاقد المشتري صاحب الحساب أو مديره، مع شركة أو جهة مختصة تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوُّة نظير مبلغ معين من المال».

وزاد أن «بيع وشراء اللايكات الذي يعبر عن رواج وهمي هو حرام شرعا، فهو من الغش الذي شدد على تحريمه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم، وفيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وهي أيضا ممنوعةٌ من قِبَل مواقع التواصل حسبما جاء في نصوص سياسات استخدامها.

وأشار إلى أنه «إذا قُدِّرَ أن صاحب المنتَج المعلِن على علم بذلك، أو كان هو الذي يستخدم البرامج التي تفعل ذلك في الترويج لسلعته: فإن هذا لا يغيِّر القول بالتحريم، بل التحريم حينئذ أشدُّ؛ لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحال غير متحققة فيه، فيكون كالْمُزَوِّر».