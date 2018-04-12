﻿غارات إسرائيلية على غزة واستشهاد عنصر من «كتائب القسام»

غزة ـ «القدس العربي»: استشهد عنصر في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية إسرائيلية أمس الخميس على غزة.

وقال مصدر أمني إن «الشهيد محمد حجيلة (31 عاما) وهو من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة كان مع مجموعة من المرابطين شرق الحي وتعرضت نقطة الرباط للقصف الإسرائيلي ما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح».

وأكدت إسرائيل شن غارات على القطاع، مشيرة إلى أنها نفذتها ردا على نيران أطلقت من قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيان حجيلة الذي «لقي ربه شهيدا إثر قصف صهيوني استهدف مجموعة من المجاهدين بعد تصديهم لطائرات العدو المغيرة على غزة فجر اليوم (أمس)».

وقالت عائلة الشهيد إن ابنها محمد هو «الشهيد الرابع في أسرته حيث سبقه ثلاثة من أشقائه شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي».

وقال المصدر الأمني إن سلاح الجو الإسرائيلي «شن غارة أخرى فجرا استهدفت موقعا للقسام» في جنوب غرب غزة، أسفرت عن أضرار بدون وقوع إصابات.

وأطلق مقاتلو حماس شرق حي الشجاعية النار على طائرة إسرائيلية كانت تشن غارات في غزة لليوم الثاني بعد غارات مماثلة الأربعاء إثر تفجير عند الجدار الحدودي بين القطاع وإسرائيل استهدف مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي من دون أن يسفر عن إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نيران الرشاشات أدت إلى إطلاق أجهزة الإنذار في جنوب إسرائيل.

ومن جهة أخرى، نددت حركة «حماس»، أمس الخميس، بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التي طالبها خلالها بـ«نزع سلاحها».

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان: «مهاجمة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات لحركة حماس وقيادتها، ومطالبتها بتسليم سلاحها، هو استمرار للشراكة الأمريكية مع الاحتلال في العدوان على شعبنا، وتوفير الغطاء لجرائمه».

واعتبر قاسم أن «تصريحات غرينبلات انخراط في منظومة الدعايــــة الإسرائيلية التي تبرر استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة».

وكان غرينبلات قد قال في تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، مساء أمس:» يجب على حماس أن تتخلى عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية وأن تنزع سلاحها».

وأضاف:» إذا كانت تريد الانضمام إلى العالم الحقيقي، فعليها أن تنبذ العنف، وتعترف بإسرائيل، وتقرر الالتزام بالاتفاقات السابقة. لقد آن الأوان لكي تتخذ حماس بعض القرارات الحقيقية».

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