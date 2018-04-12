﻿مظاهرات في الصومال تنديدا بتدخل الإمارات في شؤون البلاد

لندن ـ «القدس العربي»: ندد المئات من المتظاهرين الصوماليين بالدور الإماراتي في بلادهم، خلال تظاهرة مؤيدة للحكومة ضد التدخلات الإماراتية.

وتداول ناشطون صوماليون عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يكشف عن خروج مظاهرات في عدد من المحافظات الصومالية ضد الإمارات وسياساتها في الصومال.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر المئات من الصوماليين وهم ينددون بالدور الإماراتي في بلادهم، وتأييدا لموقف الحكومة ضد أبو ظبي. وتأتي هذه المظاهرات متزامنة مع ما أعلنته الحكومة الصومالية الفدرالية إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الأربعاء، أنها ستتولى إدارة القوات الصومالية المدربة من قبل الإمارات، بشكل رسمي، اعتبارا من أمس الخميس، حسب وكالة «صونا» الرسمية.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربها الإمارات بشكل كامل. وقال الوزير في تصريح لـ«صونا» إن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفدرالية، مضيفا أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب. وكشف مرسل في تصريحه أنه سيجري تسلم مهمة إدارة القوات المدربة من قبل الإمارات بالتزامن مع مناسبة إحياء الذكرى السنوية للجيش الوطني الصومالي التي تصادف الـ12 من نيسان/ أبريل الحالي.