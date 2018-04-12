﻿صحيفة بريطانية: لندن مستعدة لضرب النظام السوري من قبرص

لندن – الأناضول: أفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أمس الخميس، بأن المملكة المتحدة مستعدة لضرب النظام السوري من قاعدة «أكروتيري» في جزيرة قبرص.

ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه) في «وايت هول» (مقر الحكومة البريطانية) قوله «لدينا طائرات على مدرج إقلاع أكروتيري (قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص)، ونحن مستعدون». جاء ذلك غداة إصدار رئيسة الوزاء البريطانية، تيريزا ماي، أوامر لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادًا لشنّ ضربات ضد نظام الأسد، ردًا على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى.