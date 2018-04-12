﻿ترامب يعترف بعرقلته للعدالة في قضية اقتحام وكالة التحقيقات الاتحادية لمكتب محاميه الخاص

واشنطن ـ »القدس العربي»: حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان يثبت ان المحققين ليس لديهم أى سبب وجيه لاقتحام مكتب ومنزل محاميه الشخصي السابق، ولكنه عندما فعل ذلك، بدأ أن ترامب يعترف بشكل غير مباشر باعاقة العدالة.

وقال: «نحن نفعل أشياء لم يكن أي أحد يظن انها ممكنة على الرغم من التحقيقات الروسية الفاشلة التي لا تنتهي، والتي تستغرق وقتا وتركيزا»، واضاف «لم نحاول العرقلة او التواطؤ، باستثناء الرد، لقد فعلنا ما لا يمكن تصوره اما الغارة على مكتب المحاماة للحصول على معلومات فقد كانت خطوة سيئة للغاية».

وأكد محققون سابقون بأن القانون لا ينص على استثناءات من نوع «لم أحاول عرقلة العدالة أو التدخل الا بسبب الرد»، وقالوا ان تصريحات من هذا النوع كانت جزءا من الاتهامات الموجهة ضد ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وجاءت تغريدات ترامب بعد 11 شهرا من اليوم الذى اعترف فيه بعرقلة العدالة خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية عقب قيامه بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذى كان يشرف في ذلك الوقت على التحقيق في الحملة الانتخابية لترامب، إذ قال ترامب لمذيع قناة (هولت) بأنه قرر ذلك مع قناعة بأن قضية التدخل الروسي في الحملة الانتخابية هي قصة مختلقة، وهذا يعني، وفقا لاستنتاجات العديد من المراقبين، أن إقالة كومي كانت بدافع الإحباط من تحقيقات مكتب التحقيقات في حملته.

ولاحظ مراقبون أن سخط ترامب من اخبار الغارة على اماكن تواجد محاميه كوهين، بما في ذلك غرفة الفندق التي يقيم بها احيانا، تعبر عن الارتباك العميق وعدم فهم الرئيس الأمريكي لامتيازات المحامي مع موكليه، وقالوا بأنه لا يمكن حماية الاتصالات بين المحامي وموكله بشأن الأعمال الإجرامية وقضايا الاحتيال. ترامب ليس محاميا، وفريقه القانوني يعيش في حالة من الفوضى بعد استقالة محامية السابق الذي رد على تحقيق مولر جون دود ناهيك عن رفض انضمام عدد من المحامين إلى الفريق القانوني لترامب بسبب الخوف من تضارب المصالح مما ترك المحامي الاقل خبرة زعيما فعليا لفريقه القانوني.

وقال محققون ان تحقيقات مولر المتعلقة باعاقة العدالة كانت قريبة من الاكتمال ولكن مولر وضعها جانبا بهدف الانتهاء من اجزاء اخرى من التحقيقات، مثل التواطؤ المحتمل واختراق الديمقراطيين.