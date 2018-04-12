﻿ترقّب لردة فعل «حزب الله» على أي عمل عسكري ضد سوريا… وتفسيرات متناقضة لـ «النأي اللبناني بالنفس»

بيروت – «القدس العربي» : أجمع مجلس الوزراء اللبناني على رفض استباحة السيادة اللبنانية والأجواء اللبنانية، وأعلن الوزير بيار بوعاصي غداة جلسة مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا «أننا ملتزمون النأي بالنفس وليس نأياً بالنفس على استباحة إسرائيل لأجوائنا».

وأتى موقف مجلس الوزراء بعد موقف تحذيري لرئيس المجلس النيابي ‏نبيه من دعاة النأي بالنفس، معتبراً أن ‏‏«النأي بالنفس لا يعني القبول بقصف أرض عربية». وقال «لبنان معنيّ برفض جامع لاستعمال مياهه وأجوائه في أيّ عدوان يستهدف سوريا ‏أو أيّ بلد عربي». وسرعان ما أيّد النائب وليد جنبلاط كلام بري رافضاً أي استغلال للأجواء اللبنانية.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهلّ جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن الاوضاع الإقليمية والتطورات التي حصلت في الثماني واربعين ساعة الأخيرة، واكد ان «لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للاجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا ولن نقبل ان تستبيح إسرائيل أجواءنا، وان اي اعتداء إسرائيلي على اي دولة عربية ندينه ونستنكره»، وقال: «ان لبنان سيرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية».

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء، وعلّق على الأوضاع الإقليمية المتوترة، وقال اننا «نعمل على تحييد لبنان عن اي مشاكل يمكن ان تصيبه نتيجة هذه التطورات «.

«حزب الله»

واتجهت الأنظار في لبنان لترقّب ردة فعل «حزب الله» على أي ضربة عسكرية توجّه إلى سوريا والى الوجود العسكري الإيراني واحتمالات دخوله على خط المواجهة مع الأمريكيين إذا استعملت المياه اللبنانية أو الأجواء اللبنانية ‏لشنّ اي عمل عسكري على سوريا.

ورأى وزير الخارجية جبران باسيل « ان «حزب الله» لديه ما يكفي من الحكمة والوعي الوطني والحرص على لبنان حتى يتصرّف بالشكل الذي يحمي لبنان والمقاومة ويفوّت الفرصة على من يحاول ادخالنا بمشكلة»، ولفت باسيل إلى أن « لبنان ضد أي اعتداء على أي دولة عربية فكيف بالحري اذا كان هناك استخدام لأرضه او مياهه او سمائه وهذا موقف مبدئي»، مشدداً على ان «لبنان يرفض اي اعتداء كيميائي وهو يرفض الحرب بكل أشكالها ويريد السلام ومن المهم حصول تحقيق عادل وكامل يكشف من يقف وراء الاعتداء في دوما خصوصاً انه حصل بالتزامن مع التهديد بالحرب وكأن الأمرين متلازمان، واذا كان النظام السوري مسؤولاً عن الهجوم فليتحمل مسؤولية دولية وليحاكم لكن بالمنطق نسأل: لماذا جهة حسمت معركة لصالحها تريد ان تسبب مشكلة جديدة لنفسها؟» وأضاف «أنا كمواطن لبناني يهمني ان أرى غارات امريكية على داعش وليس على القصر الرئاسي السوري اما النظام فيحاسبه شعبه ضمن اصلاح سياسي ديمقراطي واقول كفى اللبنانيين مراهنات خيالية على امور تعيد ادخالنا في الخطأ».

وفيما ينتظر أن يدلي الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله بموقفه من التطورات الحاصلة، فإن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن إعتبر « ان المحزن المبكي هو ان يستبيح العدو الإسرائيلي أجواءنا للعدوان على سوريا ولا أحد يتكلم «، وقال « اني اذ احيي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط وكل من عبّر عن ادانته، اقول لم نسمع موقف 14 آذار من الاستباحة الإسرائيلية وان الصمت هو موقف مريب في هذه الحال». وسأل: «هل اصبحت إسرائيل دولة شقيقة وعضو في جامعة الدول العربية؟».

جعجع: «النأي يعني النأي»

تزامناً ، غرّد رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع عبر حسابه على تويتر، قائلاً: «صديقي الرئيس بري، إن النأي بالنفس يعني النأي بالنفس ونقطة على السطر». وأعرب جعجع في حديث الى « أم تي في « عن حبه لروسيا وللشعب الروسي، لكنه قال «هناك بعض القضايا التي تطرحها روسيا غير قابلة للفهم كالرد على الرئيس الأمريكي بوجوب توجيه صواريخه نحو الإرهاب»، سائلاً: «ما هو الإرهاب الأكبر من أن يتم توجيه الصواريخ الكيميائية في اتجاه المدنيين»؟.واشار إلى «ان الحرب هذه المرة مجهولة من بدايتها حتى نهايتها»، لافتاً إلى ان «الغرب لديه حساسية مفرطة على استعمال الأسلحة الكيميائية إلا أن الأمر يطال السياسة الأمريكيّة الجديدة والتوسع الإيراني في المنطقة».

وقال: «ما يهمنا في هذا الأمر هو الوضعية اللبنانية ومن الطبيعي أن نلتفت بالدرجة الأولى إلى ما هو تحت مسؤوليتنا وأتمنى على الرئيس ميشال عون أن يدعو مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد للتباحث حول التطورات الأخيرة لأن الوضع لا يتحمل طروحات خنفشارية كوحدة المسار والمصير ويجب أن نعتمد سياسة النأي بالنفس». وفي اشارة ضمنية إلى سلاح «حزب الله» اعتبر جعجع ان «الإمرة اليوم للجيش اللبناني ويجب ألا يتصرف أي طرف خارج هذه الإمرة لأنه ليس من حق أي طرف تعريض شعب بأكمله للخطر ، والحكومة اللبنانية التي تمثّل الجميع هي التي تتخذ القرار والجميع عليه الإلتزام بقراراتها».

كذلك، غرّد اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على تويتر قائلاً: «في لحظة تاريخية نقول: الرئيسان عون والحريري مدعوان للاثبات الجدي للنأي بالنفس وإمساك الدولة بقرار الحرب والسلم حماية للبنان من أي مغامرة. ندعو الحكومة إلى طمأنة اللبنانيين وإتخاذ قرارات واضحة ترجمة لهذا التوجه في إجتماعها اليوم».

البطريرك الماروني

ووجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نداء إلى الاسرة الدولية، جاء فيه « فيما تقرع دول عظمى طبول حرب جديدة على سوريا، نعرب عن أسفنا لغياب لغة السلام عن أفواه المسؤولين الكبار في عالمنا اليوم. وأشد ما يؤسفنا هو خلو قلوبهم من أدنى المشاعر الإنسانية تجاه الملايين من السوريين الأبرياء الذين أرغموا على الهرب من أرضهم تحت وطأة نيران الحرب وجرائمها ودمارها وارهابها وعنفها. انهم مشتتون خارج بيوتهم ومحرومون من دفء عائلاتهم. لقد استضاف منهم لبنان ما يفوق المليون وسبعماية الف نازح أي نحو نصف سكانه، في وقت اقفلت فيه معظم الدول الأوروبية ابوابها بوجههم. نحن نسأل اليوم، هل ان هذه الدول التي تقرع طبول الحرب قد تحمّلت ولو جزءاً بسيطاً من تبعات هذا النزوح؟ هل تدرك انها، فيما تعقد مشكورة مؤتمرات لدعم الاستقرار في لبنان والتخفيف عن كاهله اعباء حروب المنطقة وتداعياتها تعود بقرع طبول الحرب فتهدم ما تبنيه؟».

وأضاف « اننا نناشد ضمائر الدول العظمى والأسرة الدولية العمل على انهاء الحرب واحلال سلام عادل وشامل ودائم بالطرق السياسية والديبلوماسية، فمن حق شعوب دول الشرق الأوسط أن تعيش بسلام وطمأنينة. ان اشهار الحرب غاية في الضعف، اما بناء السلام فهو قمة البطولة. فيا ايها المسؤولون في الدول العظمى، تذكروا اننا نعرف كلنا كيف تبدأ الحروب، ولكن نجهل كلنا كيف تنتهي. فخافوا الله واصغوا لصوته في ضمائركم، واوقفوا الحرب واحلوا السلام».