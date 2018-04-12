﻿أقوال قائد حراك الريف في المغرب عن «التعذيب الممنهج» الذي تعرض له تثير ردود فعل غاضبة

الرباط – «القدس العربي»: أثارت الأقوال الصادمة التي أدلى بها ناصر الزفزافي أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أثناء الاستماع إليه والتي كشف فيها عن تعرضه لـ «تعذيب ممنهج» على حد قوله، وصل حد اعتداءات ذات طابع جنسي ، جملة من ردود الفعل المستنكرة في أوساط الحقوقيين المغاربة ، الذين خرجوا في بيانات وتصريحات صحافية يستنكرون ما تعرض له قائد حراك الريف ويسائلون مؤسسات الدولة عن ما تقوم به إزاء هذا الوضع الخطير .

« إن ما عبر عنه وفضحه الناشط ناصر الزفزافي من تعرضه للإهانة والتعذيب هو ومعتقلو حراك الريف لأمر خطير للغاية يذكرنا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية». وعبّر مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استنكاره من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مصطفى الرميد ، حصلت «القدس العربي» على نسخة منه. و أضاف الشناوي مخاطبا الرميد «إن ما وقع يؤكد المنحى التراجعي عن حقوق الإنسان، الذي تسير إليه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان» لياسائل الوزير عن ما يعتزم القيام به «للحد من هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب واحترام الجزاءات على من يمارسه».

واعتبرأحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما ورد على لسان معتقلي الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وما أدلوا به من بيانات و ما كشفوا عنه من معطيات يلزم الدولة المغربية بفتح تحقيق مستقل ويستدعي بداية عدم الأخذ بكل التصريحات والاعترافات التي أنبنت عليها المتابعة في هذا الملف، مؤكداً لـ«القدس العربي» أن أقوال الزفزافي « أكدت الشكوك التي كانت لدينا حول ممارسة التعذيب خصوصا بعد تسريب التقرير المنسوب للخبيرين المنتميين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان» ، مضيفا أن ما كشف عنه الزفزافي يعيد بقوة السؤال والخلاف مع الدولة «هل التعذيب تم وضع حد نهائي له ؟أم أنه مازال يمارس لكن بكيفية غير منهجية أي أن هناك بعض المسؤولين الأمنيين الذين يتصرفون بمحض إرادتهم؟ أم أن التعذيب مازال موجودا وقائما بكيفة ممنهجة؟ «، يقول الهايج مسترسلا : «ونحن نعتبر أنه خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات ذات طبيعة اجتماعية أو سياسية فإن اللجوء إلى التعنيف الذي قد يرقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة من الكرامة، يصبح عملا شائع الاستعمال وغير قابل للمسائلة ومحصن ضد أي تحقيق».

وأكدت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان وهي أكبر جماعة معارضة في بيان حول «موضوع تعذيب ناصر الزفزافي « أن تصريحات الزفزافي التي كشف فيها تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وللمعاملة الحاطة من الكرامة بشكل ممنهج تهدف إهانته «تنطبق مع ما أقرته مؤسسات رسمية حين أكدت أن الخبرة الطبية أثبتت تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب» ، داعية في ذات البيان «الجهات المعنية» إلى «فتح تحقيق مستعجل في هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها، مع تنوير الرأي العام بظروف الاعتقال.

وقالت خديجة الرياضي الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لـ»القدس العربي» أن «ما حدث هو جريمة خطيرة يفرض على المحكمة أن تفتح تحقيقا بشأنه لتعاقب المسؤولين عن هذه الجرائم التي تتفاخر الدولة بأنها قطعت معها بشكل نهائي». ولا تخفي الناشطة الحقوقية عدم حيادية القضاء وفقدانه للاستقالية وبأنه «أصبح وسيلة للقمع في يد الدولة « لكن «الحقوقيين يطالبون بفتح التحقيقات لأن هذا ما يمكن أن يقوموا به «، مضيفة أن «معركتهم طويلة لتأسيس جبهة مستقلة تنصف المظلومين الذين تتعسف عليهم السلطة الدولة».

ودعت جمعية «الحرية الآن» لـ«خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف «، كما اعتبرت في بيان لها أن «ما فضحته تصريحات الناشط ناصر الزفزافي أمام المحكمة من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية والتي تدعي الدولة باستمرار أنها قطعت معها ، يفرض على كل الجهات المعنية اتخاذ تدابير عملية مستعجلة».

هذا فيما علق الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي ، في ندوة صحافية عقبت المجلس الحكومي أمس الخميس ، علىتصريحات الزفزافي بالقول أنه يؤكد على ما قاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد بأن :» القضاء له طرق قانونية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية الكاملة في البحث عن معطيات للوصول للحقيقة»، مضيفا أن القضاء «يتحمل مسؤولية الكشف عن الادعاءات وترتيب الجزاءات القانونية لذلك «.

ورفض، محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة رسمية ، الإدلاء بأي تصريح لعدة وسائل إعلام بخصوص ادعاءات الزفزافي مكتفيا بالقول أن «المجلس يتابع بشكل دقيق أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف» وبأنه «لا يمكن التفاعل مع كل ادعاء «.

وكان ناصر الزفزافي ، قد أثار صدمة الرأي العام ومن تابعوا جلسة الاستماع إليه يوم الثلاثاء أمام المحكمة، بجرأته في الحديث عن ما تعرض له من «تعذيب جسدي ونفسي « خلال فترة اعتقاله ، حيث كشف من بين ما كشف عليه أن «عنصراً أمنياً أدخل عصا في دبره محاولاً نزع سرواله « ووضع آخر «جوارب نتنة على أنفه» ، هذا عدا الضرب والصفع و الشتائم المهينة والتهديد باغتصاب والدته أمام عينه، وذلك من جملة ما تحدث عنه ناصر في مداخلة طويلة بدا فيها متأثراً خلال استرجاع تفاصيل اعتقاله نهاية مايو/أيار من سنة 2017، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة شمال المغرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 والتي لعب الزفزافي دوراً محورياً في قيادتها.