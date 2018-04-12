﻿«التحالف الدولي» يحذّر من هجمات محتملة لـ «الدولة» تستهدف المقترعين

بغداد ـ «القدس العربي»: يومٌ واحدٌ فقط على إطلاق الدعاية الانتخابية (14 نيسان/ أبريل الجاري) للمرشحين (نحو 7 آلاف) المشاركين في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، والتي تستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتبرت المدة المحددة للدعاية الانتخابية بأنها تأتي لإتاحة الفرصة للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم للناخبين.

رئيس الإدارة الانتخابية، رياض البدران، قال في بيان، «المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتنفيذ الفقرات الواردة في نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 والخاصة بمن يخالف ضوابط الحملات وفق المادة 22 من النظام المذكور».

ودعا، جميع الائتلافات والأحزاب والمرشحين إلى «التعاون مع مفوضية الانتخابات والالتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية».

وعلى ما يبدو فإن تحديد وقت الدعاية الانتخابية، لم يقنع الكثير من المرشحين والسياسيين والأحزاب والكتل، الذين شرعوا بحملات دعائية «غير مباشرة» قبل الموعد المحدد من قبل المفوضية.

دعايات مبطّنة

رئيس الوزراء حيدر العبادي، بادر بوضع عشرات الصور العملاقة (تقدر مساحتها بـ20 متر مربع،) في مناطق رئيسية في العاصمة بغداد، تتضمن صوراً وتعليقاً على «منجزات» حصلت في فترة توليه منصب رئيس الوزراء (2014 ـ 2018).

صور العبادي، التي بدى انتشارها واضحاً في الأيام الأخيرة، تقدر قيمة الواحدة منها بنحو (500 دولار) من دون احتساب المبالغ التي تكلّفها عملية النقل والتركيب، إضافة إلى تأجير أماكن وضعها ـ في بعض الحالات تصل إلى 500 دولار لليوم الواحد. وتحمل الصور شعار ائتلاف النصر (ضمانا لمستقبلنا).

ومن بين ما يصنّف كـ«دعاية انتخابية» ترويج قنوات تلفزيونية محلية «مقرّبة من العبادي» لمقطع فيديو يظهر أيضاً مراحل الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، انتهاءً بإعلان رئيس الوزراء بيان النصر العسكري على التنظيم.

في 21 آذار/ مارس الماضي، تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «تحالف النصر الجامع»، تضم أكثر من 15 ألف متابع، تعنى بنشر جميع نشاطات تحالف العبادي والترويج له، من دون إعلان الأخير تبنيه لهذه الصفحة أو نفيه ذلك.

في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الأخير، أقرّ العبادي بوجود «مال خارجي» لدعم مرشحين محددين، واعتبر ذلك جريمة، وأيضاً عدّ استغلال «المال السياسي» والمال العام للكسب الانتخابي جريمة. وطالب بتقليل مدة الدعاية الانتخابية لتقليل الإنفاق عليها.

الحال لم يختلف عند بقية المرشحين، الذين سارعوا لوضع قطع دعائية تعريفية بكتلهم السياسية، أو أخرى تحثّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنها تتضمن شعارات أو صوراً لشخصيات وكتل سياسية محددة.

في أحد الشوارع العامة وسط العاصمة بغداد، وعند إحدى المنصات الدعائية، وضع ملصق دعائي تقدر مساحته بنحو (20 متراً مربعاً) لائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، كتب عليه شعار «الأغلبية السياسية ضمانة لقوة الدولة وبناء اقتصادها»، وعلى يساره صورة للمالكي، فيما كتب في أسفل يمين الملصق «معاً» ـ وهو شعار الائتلاف.

وفي مناطق أخرى، وضعت ملصقات بإطار حديدي ثُبّت على الرصيف أو على الجزرات الوسطية في شوارع العاصمة، لحركة «إرادة» بزعامة النائبة حنان الفتلاوي.

أغلب الصور الدعائية للحركة كتب عليها شعار «حقوق… ثروات… تنمية»، لكن بعضها حمل صورة الفتلاوي والشعار أيضاً.

استمالة الفقراء

مواقع التواصل الاجتماعي تزخر بصور توضّح، قيام عدد من المرشحين والنواب الحاليين والسابقين، باستمالة الناخبين للحصول على الأصوات، من خلال طرق مختلفة.

إحدى المرشحات عن تحالف «تمدّن» بزعامة النائب فائق الشيخ علي، اختارت طريق اصطحاب عائلات «الشهداء والجرحى» في زيارات «دينية» إلى العتبات المقدسة في العراق، كجزء من حملتها الدعائية «غير المباشرة».

وتُظهر صورة تناقلتها عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي باص وضع على مقدمته ملصق كتب عليه (زيارة عوائل الشهداء والفقراء إلى شريفة بنت الحسن (ع) برعاية المرشحة لتحالف تمدّن سحر فؤاد الملا).

ولم يتسن التأكد من دقّة الصورة، خصوصاً إنه في الكثير من هذه الحالات، يكون التبرير أنها «مفبركة» وغير حقيقية.

النائب الحالي، والمرشح أيضاً للانتخابات المقبلة عن ائتلاف دولة القانون، محمود الحسن، اختار الاستفادة من خبرته في مجال القضاء والقانون، بطبع صورٍ ونشرها في مناطق حيوية من العاصمة بغداد، عرض فيها «خدماته المجانية» للدفاع عن «حقوق المظلومين».

وفي الانتخابات السابقة 2014، ظهر الحسن في مقطع فيديو، وهو يوزع سندات لقطع أراض على مجموعة من الأهالي، ويطلب منهم التصويت لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

آنذاك، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معاقبة النائب، من دون حرمانه من خوض السباق الانتخابي، الأمر الذي أفضى إلى عودته إلى البرلمان في الدورة الحالية.

ضوابط في كردستان

وفي كردستان العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرع الإقليم، مؤخراً، عن التعليمات الخاصة بالحملة الدعائية للكيانات، والقوائم التي ستشترك في الانتخابات التشريعية الاتحادية.

المشرف على مفوضية الانتخابات في الإقليم، مازن عبد القادر، قال في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «المفوضية ووزارة البلديات، وهيئة البيئة وضعت خطة وأصدرت تعليمات فيما يخص الحملة الانتخابية».

وأضاف: «الحملة الانتخابية موضوع مهم بالنسبة للكيانات والقوائم السياسية»، مبيناً أن «المفوضية أصدرت التعليمات وتم توزيعها على وسائل الإعلام، وعلى الكيانات والقوائم المشتركة بالانتخابات للالتزام بها».

فيما شددت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على «ضرورة التزام الكيانات والقوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية العراقية بالتعليمات التي أصدرتها المفوضية بشأن الدعاية الانتخابية».

وقال طاهر عبدالله نائب المحافظ، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «المحافظة تسعى إلى أن تكون الدعاية الانتخابية في خدمة الجميع، وقد طالبنا بالتزام الكيانات والمرشحين والقوائم بتعليمات مفوضية الانتخابات لكي نعكس صورة حضارية عن المنافسة الانتخابية».

وأوضح أن «الإدارة المحلية قررت منع لصق الدعايات الانتخابية على جدران الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والكليات والمعاهد، وعلى الاشارات المرورية، منوها إلى انه تقرر منع الصق بمواد لا يمكن ازالتها». وتابع : «أي شخص لا يلتزم بتعليمات المفوضية فإن المحافظة ستتخذ إجراءات بحقه وسيتم تبليغ المفوضية فورا».

في الأثناء، حذّر التحالف الدولي، من شن «الدولة الإسلامية» هجمات للتأثير على الانتخابات، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم يتجمعون في مناطق تعرفها الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون، في لقاء متلفز، إن «تنظيم الدولة لم ينته كلياً في العراق، وعناصره يتجمعون في مناطق تعرفها الحكومة العراقية وسيحاول التجمع مجدداً لشن هجمات».

واضاف أن «هناك قلقاً من سعي تنظيم الدولة إلى تنفيذ هجوم واسع أو سلسلة هجمات للتأثير على الانتخابات»، لافتاً إلى أن «تلك الهجمات قد تستهدف ناخبين».

وأكد أن «هذا الموضوع يقلقنا»، مشيراً إلى «أننا نجمع المعلومات ونقدمها إلى العراقيين ليقوموا بتحرّكات استباقية لمنع حدوث ذلك».

وتابع : «الحصول على معلومات مختلفة عن تنظيم الدولة، بعضها من مواطنين عراقيين، ومنها عن طريق طائرات من دون طيار، كشفت عن تجمعات محدودة للتنظيم قد تصبح أكبر وتستخدم لشنّ هجمات نوعية».