﻿ريبيري وروبن يجددان عقديهما مع البايرن

ميونيخ – د ب أ: توصل المخضرمان الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن لاتفاق مع بايرن ميونيخ على تجديد عقديهما مع النادي البافاري. وذكرت تقارير أن اللاعبين وافقا على تمديد ارتباطيهما بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2019 .ويلعب ريبيري، الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين السبت الماضي، للبايرن منذ 2007 بعد انتقاله من مارسيليا الفرنسي مقابل 30 مليون يورو. وكان روبن (34 عاما) انتقل للبايرن في 2009 من ريال مدريد مقابل 24 مليون يورو. وساهما في نجاح البايرن خلال المواسم الماضية، كما حققا إنجاز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في 2013 .وتوج ريبيري بلقب الدوري الألماني ثماني مرات، وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع الحارس السابق أوليفر كان ونجوم منتخب ألمانيا السابقين محمد شول وفيليب لام وباستيان شفاينشتيغر. وتوج روبن بلقب البوندسليغا سبع مرات.

رابطة الدوري الانكليزي تشعل الصراع بين صلاح وكاين!

لندن – د ب أ: قررت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز، منح هاري كاين مهاجم توتنهام الهدف الثاني للفريق اللندني مع مضيفه ستوك في المرحلة الثالثة والثلاثين، الذي تم احتسابه لزميله الدنماركي كريستيان إيركسن. وتقدم توتنهام بتظلم لاحتساب الهدف الثاني لنجم المنتخب الاكجليزي، لمعاونته في صراع لقب هداف المسابقة الذي يتنافس عليه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. وأعلن الدوري الانكليزي أن مراجعة لقطات الفيديو الخاصة بالمباراة، التي انتهت بفوز توتنهام 2/1، من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص، أثبتت أن اللمسة الأخيرة للكرة جاءت من كاين، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا، مقلصا الفارق الذي يفصله عن صلاح (المتصدر) إلى أربعة أهداف فقط. وما زال متبقيا لكاين ست مباريات مع توتنهام، وتتبقى لصلاح خمس مباريات فقط.

أتلتيكو يسعى إلى إقناع غريزمان بعدم الرحيل

مدريد – الأناضول: ينوي أتلتيكو مدريد تقديم عرض ضخم للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أجل الإبقاء عليه خوفا من تفعيل برشلونة الشرط الجزائي في عقده الصيف المقبل، عبر رفع راتبه الأسبوعي إلى 335 ألف يورو. وربطت تقارير إسبانية بين اللاعب والبارسا ووصفته بالصفقة المنتظرة في فترة الانتقالات المقبلة، حيث أن عقده مع أتلتيكو فيه شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو. وأشارت إلى أن أتلتيكو لا يعتبر 16 مليون يورو كإجمالي راتب غريزمان في العام كبيرا أمام وقف مساعي برشلونة للحصول على خدماته. وانتقل غريزمان (27 عاما)، لأتلتيكو عام 2014 من ريال سوسييداد، وأحرز الموسم الجاري 25 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات التي شارك بها. كما لعب دوليا لجميع الأعمار السنية للمنتخب الفرنسي تحت 19 أو 20 أو 21 عاما، وبدأ المشاركة مع المنتخب الأول بداية عام 2014 وأصبح من أعمدته الأساسية.



خيسي يثير جدلا في ستوك الانكليزي

لندن – د ب أ: أصبح مصير المهاجم الإسباني خيسي رودريغز مع فريقه ستوك الإنكليزي محل شك بعد غيابه بدون اذن عن تدريبات الفريق يوم الأربعاء، ما أشعل غضب المدرب بول لامبرت ومسؤولي الفريق. وحصل خيسي، المعار من باريس سان جيرمان، على اذن من إدارة الفريق للسفر إلى إسبانيا لرؤية ابنه المريض، وكان من المقرر أن يعود للتدريبات أمس لكنه لم يظهر أو يجري اتصالا بالقائمين على الفريق.

ويعد خيسي الحلقة الأحدث في دائرة صناع الجدل داخل ستوك، حيث تمت معاقبة سايدو بيرهاينو بالتدريب مع فريق الشباب تحت 23 عاما بعد غيابه عن مباراة للفريق الرديف، كما بات ابراهيم افيلاي على أعتاب فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، في الوقت الذي تعرض فيه ايريك بيترز لغرامة 70 الف جنيه استرليني بعد مخالفة لوائح النادي.

خضوع راكيتيتش لجراحة تغيبه عن البارسا

مدريد – الأناضول: أعلن برشلونة، خضوع الكرواتي إيفان راكيتيتش لجراحة عقب الإصابة بكسر في أحد أصابع يده اليسرى التي تعرض لها خلال مباراة روما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بدون الكشف عن فترة غيابه. وودّع برشلونة دوري الأبطال على يد روما جراء الهزيمة بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء المواجهة الأولى بملعب «كامب نو» بفوز الفريق الكتالوني 4/1، ولم يتبق له سوى المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق 11 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم. إضافة إلى خوضه نهائي كأس إسبانيا في 21 الجاري أمام إشبيلية.

الوحدة يصعد لدوري المحترفين السعودي

الرياض – د ب أ: تأهل الوحدة للدوري السعودي للمحترفين، عقب تعادله 2/2 مع المجزل في المرحلة قبل الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان. واحتل الوحدة المركز الأول برصيد 55 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام الطائي، الثاني. وهبط الوحدة للدرجة الأولى الموسم الماضي.