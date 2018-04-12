﻿جيمي باتلر يقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى الأدوار الاقصائية بفوزه على دنفر ناغتس

واشنطن – رويترز: أحرز جيمي باتلر 31 نقطة وأضاف اندرو ويغينز 18 نقطة، بينها رميتان حرتان قبل 14.6 ثانية على نهاية الوقت الإضافي، ليتغلب مينيسوتا تيمبروولفز 112-106 على دنفر ناغتس في اخر مباريات المرحلة التمهيدية للموسم وينتزع بطاقة التأهل للأدوار الاقصائية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وحصل مينيسوتا على المركز الثامن في القسم الغربي ليتأهل للأدوار الاقصائية لأول مرة منذ 2004. وسيلتقي تيمبروولفز مع هيوستن روكتس المصنف الأول في الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية. وفاز دنفر بست مباريات متتالية لكنه خرج من المنافسة على التأهل للأدوار الاقصائية التي لم يتأهل إليها منذ موسم 2012-2013. وأضاف كارل أنطوني تاونز 26 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لصالح تيمبروولفز. وتصدر نيكولا يوكيتش لاعب دنفر كل المسجلين في المباراة وأحرز 35 نقطة. وأصبح راسل وستبروك نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر أول لاعب في دوري السلة الأمريكي يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في متوسط عدة مواسم، بينما سجل بول جورج 40 نقطة خلال فوز ساحق 137-123 على ممفيس غريزليز. واستحوذ وستبروك على 20 كرة مرتدة ليصبح متوسطه 10.05 في المباراة الواحدة. كما سجل ست نقاط ومرر 19 كرة حاسمة أمام غريزليز لينهي الموسم ومتوسطه 25.4 و10.3 في هاتين الفئتين. وسجل غرو هوليداي 23 نقطة لينهي نيو أورلينز بيليكانز الموسم محققا فوزه الخامس على التوالي ويتفوق على سان أنطونيو سبيرز 122-98 في معركة بين فريقين متأهلين للأدوار الاقصائية. وفاز ميامي هيت 116-109 على تورونتو رابتورز بعد وقت إضافي بفضل 32 نقطة من وين إلينغتون. وضمن الانتصار، بجانب هزيمة ميلووكي باكس أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، حصول هيت على المركز السادس في القسم الشرقي ومواجهة فيلادلفيا في الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية.

وأحرز ليبرون جيمس عشر نقاط في 11 دقيقة ليتوج أول موسم في تاريخه يشارك خلاله في كل المباريات 82 بالمرحلة التمهيدية، لكن فريقه كليفلاند كافاليرز خسر 110-98 أمام نيويورك نيكس. وسجل داريو ساريتش 24 نقطة وأضاف جاستن أندرسون 25 ليتوجه فيلادلفيا إلى الأدوار الاقصائية بفوز ساحق 130-95 على ميلووكي ويضمن المركز الثالث في القسم الشرقي. وأنهى سيفنتي سيكسرز المرحلة التمهيدية بتحقيق 16 فوزا متتاليا وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق متجه للأدوار الاقصائية. وسيلتقي في الجولة الأولى مع هيت بينما تراجع باكس إلى المركز السابع وسيواجه بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني.