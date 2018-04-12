﻿اختفاء المزيد من الرياضيين في دورة ألعاب الكومنولث!

سيدني – د ب أ: أعلن مسؤولو دورة ألعاب الكومنولث المقامة حاليا في مدينة غولد كوست الأسترالية، اختفاء المزيد من الرياضيين المشاركين في البطولة.

واعتبر إرنست غومبلا ويوسف مانساراي، ثنائي فريق الاسكواش السيراليوني للرجال، في عداد المفقودين من البطولة بعدما فشلا في الظهور في منافسات الزوجي التي أقيمت أمس. وحصل الفريق الهندي، المكون من راميت تاندون وفيكرام مالهوترا، الذي كان من المفترض مواجهتهما، على انتصار سهل. وقال ديفيد غريفيمبرغ الرئيس التنفيذي لاتحاد الكومنولث: «بكل وضوح، ننظر إلى هذا الأمر بعناية شديدة». وأكد المسؤولون أن رياضيا من رواندا وأن لاعبين أوغنديين تركوا القرية الرياضية بدون إبلاغ مسؤولي الفريق وأن مكان تواجدهما غير معلوم. وقال المسؤولون إن لاعبا غانيا أصبح أيضا في عداد المفقودين. وقال غريفيمبرغ: «حتى تصبح قضية حقيقية ويثبت أنهم أقاموا لفترة أطول من مدة التأشيرة الخاصة بهم أو أنهم تقدموا بطلب رسمي للجوء، سنظل نتابع الموقف». وأفادت تقارير أن ثمانية رياضيين من الكاميرون، ثلاثة رباعين وخمسة ملاكمين، من أصل 42 رياضيا تم الإبلاغ عن غيابهم في دورة الألعاب مطلع هذا الأسبوع. وقال غريفيمبرغ: «ما زلنا نبحث عنهم، هم أحرار في السفر داخل قيود التأشيرات الخاصة بهم». وقبل بداية دورة الألعاب حذر بيتر دوتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، الرياضيين من الإقامة لفترة أطول من مدة التأشيرة.

وشهد أولمبياد لندن 2012 اختفاء خمسة ملاكمين ولاعبة كرة قدم وسباح، جميعهم من الكاميرون، من قرية الرياضيين. وفي دورة ألعاب الكومنولث التي احتضنتها أستراليا في ملبورن عام 2006، كان نحو 26 رياضيا ومسؤولا من عدة دول طلبوا اللجوء. وكان على الأقل 14 شخصا منهم من سيراليون، والبقية كانوا من الكاميرون وغانا ونيجيريا وبنغلاديش.