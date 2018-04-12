﻿القرعة تضع الدحيل في طريق السد والريان مع العربي والغرافة

الدوحة – د ب أ: سيكون الدحيل بطل دوري نجوم قطر، على موعد مع مواجهة محتملة مع السد غريمه التقليدي في طريقه نحو المنافسة على لقب كأس أمير قطر، الذي يسعى لتحقيق لقبه للمرة الثانية في تاريخه.

جنبت القرعة ووفقا للتصنيف الدحيل من خوض مباريات المرحلة الأولى والثانية على أن يلعب في دور الثمانية مع الفائز من أم صلال والشحانية أو الخريطيات. في حالة فوزه سيكون في مواجهة محتملة بالدور قبل النهائي مع السد، الذي أوقعته القرعة بداية من دور الثمانية مع الفائز من الخور والمرخية أو الشمال .

أما الريان، بطل الدوري القطري الموسم الماضي ووصيف كأس الأمير، فيبدو طريقه ملبدا بالغيوم، حيث سيكون مطالبا بتخطي العربي أو الفائز من مباراة قطر والوكرة في دور الثمانية، وربما يكون في مواجهة محتملة مع الغرافة رابع الترتيب، الذي أوقعته القرعة بداية من دور الثمانية مع الفائز من السيلية والأهلي او مسيمير. وتنطلق مباريات دور الـ32 يومي 23 و24 الجاري ودور الـ16 بعدها بخمسة أيام، ودور الثمانية يومي الثالث والرابع من أيار/مايو، والدور قبل النهائي يومي 11 و12 من الشهر ذاته، في حين تقام المباراة النهائية يوم 19 منه.