﻿تصنيف الفيفا: منتخب تونس يتقدم الى أفضل مركز في تاريخه

زيوريخ – د ب أ: تقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز في نسخة شهر نيسان/ابريل من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس.

وتقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز من الثالث والعشرين للمركز الرابع عشر في أفضل مركز في تاريخه رافعا رصيده إلى 920 نقطة. واستفاد من الفوز على كوستاريكا وايران وديا في آذار/مارس الماضي. وواصل المنتخب التونسي زعامته الافريقية. وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني افريقياً يليه الكونغو ثم المغرب فمصر. وحافظ المنتخب الألماني على موقعه في صدارة التصنيف برصيد 1609 نقطة يليه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني برصيد 1384 نقطة وتقدم المنتخب البلجيكي من المركز الخامس إلى الثالث برصيد 1346 نقطة. وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الرابع برصيد 1306 نقطة، كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس برصيد 1254 نقطة. وتقدم المنتخب السويسري مركزين للمركز السادس برصيد 1179 نقطة، كما تقدم المنتخب الفرنسي مركزين للمركز السابع برصيد 1166. وتراجعت إسبانيا مركزين للمركز الثامن برصيد 1162 نقطة، فتشيلي في المركز التاسع برصيد 1146 نقطة ثم بولندا في المركز العاشر برصيد 1118 نقطة. وتصدر منتخب ايران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية. وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه أمريكا ثم كوستاريكا ثم جمايكا ثم بنما. وتصدرت البرازيل تصنيف أمريكا الجنوبية تليها الأرجنتين ثم تشيلي ثم بيرو ثم كولومبيا.