﻿صلاح في قائمة الأفضل لدور الثمانية

نيون – د ب أ: انضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول لقائمة تضم 11 لاعبا هم الأفضل في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول خلال الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2/1 الثلاثاء في إياب دور الثمانية، رغم أنه عائد للتو من إصابة عضلية. وضمت القائمة البرازيلي اليسون حارس روما، والبرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونيخ والكرواتي دايان لوفرين مدافع ليفربول واليوناني كوستاس مانولاس مدافع روما واندي روبرتسون مدافع ليفربول والألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ودانيل دي روسي لاعب وسط روما والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس ومحمد صلاح جناح ليفربول والبوسني ايدين دجيكو مهاجم روما والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال.