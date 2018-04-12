﻿«بوليتيكو»: هل ستتحول سوريا إلى ساحة حرب عالمية بين أمريكا وروسيا

لندن – «القدس العربي»: علق مايكل كرولي على التراشق الكلامي الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه يهدد بمواجهة بين البلدين. وجاء في مقاله في مجلة «بوليتيكو» إن الضربة العسكرية التي يحضر لها في سوريا وضعته أمام تصادم خطير مع الرئيس بوتين وبعد أسابيع من دعوته الزعيم الروسي إلى البيت الأبيض. وفي اليوم الذي هدد فيه بهجمات وسخر من الانتقام الروسي حذر مسؤولون أمريكيون وخبراء من إمكانية مواجهة خطيرة بين واشنطن وموسكو. وقال مايكل كاربنتر، المسؤول السابق في الشؤون الروسية بمجلس الأمن القومي أثناء فترة باراك أوباما: «سيتعامل بوتين مع هذا كامتحان في العزيمة، وبناء على تغريدة ترامب فلا شك في هذا».

وتعتبر المواجهة العدوانية تحولاً لم يكن متوقعاً بعد 18 أشهر من تحذير ترامب في أثناء حملته الانتخابية من أن الموقف المتشدد لمنافسته هيلاري كلينتون تجاه سوريا وروسيا قد يقود العالم نحو «حرب عالمية ثالثة». وكمرشح، أكد ترامب إمكانية تعاون أمريكي- روسي في سوريا التي يقاتل فيها بشار الأسد حرباً أهلية منذ سبعة أعوام وبدعم من الطيران الروسي. إلا أنه في تغريدته الأخيرة قال إن العلاقات الأمريكية- الروسية هي الآن «أسوأ مما كانت عليه من قبل وهذا يشمل الحرب الباردة». مع أنه تجنب ذكر بوتين بالإسم الذي قال إنه يأمل بالعمل معه. واختار الرئيس الروسي عدم التصعيد مع ترامب يوم الأربعاء معلقا أن العالم أصبح أكثر فوضوية. وعبر عن أمله عن سيادة المنطق ودخول العلاقات الدولية في مرحلة من التعاون البناء.

«الروس أكثر حصافة»

وقال كاربنتر: «سيكون الروس أكثر حصافة بشأن الطريقة التي سيختارون فيها الرد» على أي عمل عسكري أمريكي في سوريا. وأضاف ألكسندر بيك، المسؤول في الأمن القومي بشأن سوريا في فترة أوباما، أن الروس قد يستخدمون قدراتهم الألكترونية ونظامهم للدفاعات الصاروخية أس-400 لاعتراض الصواريخ التي ستطلق. وأضاف: «أتوقع محاولة روسية قوية لإسقاط صواريخ كروز والزعم بأن هذا نصر» و «أتوقع جهودًا دبلوماسية محمومة لتصوير الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بغير القانوني ربما حاولوا بقوة منع دخول الطيران الأمريكي الأجواء السورية». إلا أن المسؤولين الأمريكيين والخبراء يحذرون من تطور الأحداث واتخاذها منعطفاً خطيراً لو قتل جنود روس يقومون بمساعدة نظام الأسد.

وقال مسؤول سابق في البنتاغون أثناء فترة أوباما إن احتمال وجود المستشارين الروس كبير في كل مناطق الأهداف العسكرية الرئيسية داخل سوريا. وأشار الكاتبان إلى مقالة كتبها مستشار الأمن القومي الحالي جون بولتون قبل تعيينه بصحيفة «وول ستريت جورنال» حذر فيها من مغبة مواجهة عسكرية أمريكية – روسية مباشرة وأن على أمريكا مواجهة التأثير الروسي في سوريا. وتدور مناقشات بين مسؤولي إدارة ترامب حول الخيارات المحتملة للضربة العسكرية بسبب هجوم كيميائي في دوما- الغوطة الشرقية تنسبه واشنطن لنظام الأسد، إلا أن روسيا الحليفة لدمشق عبرت عن غضبها عندما شنت القوات الأمريكية هجمات صاروخية على قاعدة جوية وسط سوريا، العام الماضي. ورغم ما بدا وكأنه هجوم محتوم من تغريدة ترامب إلا أن وزير الدفاع جيمس ماتيس قال للصحافيين إنهم لا يزالون يتأكدون من المعلومات التي تقول إن الأسد يقف وراء الهجوم. واتهم النظام والروس قوات المعارضة بأنها وراء استخدام ما يقول الخبراء غاز أعصاب.

ويرى كرولي أن التراشق الكلامي يأتي وسط مواجهة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا رغم استمرار حديث ترامب عن الحوار مع بوتين. ففي نهاية آذار (مارس) طردت الولايات المتحدة 60 دبلوماسياً روسياً بعد محاولة تسميم عميل روسي في بريطانيا والذي حملت بريطانيا وأمريكا مسؤوليته لموسكو. وقامت واشنطن الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على عدد من «الأوليغارش» الروس كعقاب على تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وفي العام الماضي صادق ترامب على مبيعات صواريخ مضادة للدبابات لحكومة أوكرانيا التي تخوض مواجهة مع إنفصاليين تدعمهم روسيا. ورغم مظاهر التوتر الحالية إلا أن ترامب اتصل في 20 آذار (مارس) ببوتين وهنأه بفوزه في الانتخابات متجاوزا نصيحة مستشاريه. ووجه لبوتين دعوة لزيارة البيت الأبيض وهي الأولى التي توجه إليه منذ عام 2005.

إلا أن الموقف الناقد بدا أكثر تشدداً وذلك في تغريدة 8 نيسان (إبريل) التي انتقد فيها ترامب الزعيم الروسي لدعمه الأسد وهي أول مرة يفعل فيها ترامب هذا. وفي حالة شنت إدارة ترامب هجوماً على سوريا فسيكون الثاني بعد ضربة العام الماضي انتقاماً لهجوم قتل فيه عدد من المدنيين في خان شيخون حيث أطلقت 59 صاروخ كروز من بارجة في البحر المتوسط على أهداف للنظام. وفي تطور مستقل أوقف ترامب دعم المقاتلين السوريين الذي بدأ في عهد إدارة أوباما. وفي أثناء حملته الإنتخابية انتقد ترامب المعارضة وحذر من سيطرة الراديكاليين الإسلاميين على البلد لو سقط نظام الأسد.

ترامب تنقصه استراتيجية

وتتزامن التطورات السورية مع بداية بولتون عمله مستشاراً للأمن القومي خلفاً لإتش آر ماكمستر الذي استقال من منصبه. ويقول الخبراء إن ترامب تنقصه استراتيجية واضحة تجاه النزاع في سوريا حيث تتنافس الدول على بناء تأثير لها في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة. فقد طلب الخروج سريعاً ليتراجع بعد أن حثه قادته العسكريون على التريث لحين هزيمة تنظيم الدولة بشكل كامل وعدم ترك الساحة خالية للروس والإيرانيين. ويرى فيليب غوردون، المساعد البارز في عهد أوباما «كان ترامب غير منسجم في هذه القضية وتشير تغريدته اليوم إلى أنه مندفع أكثر بالعواطف بدل بناء استراتيجية قوية». وفي الخارجية يقول الدبلوماسيون فيها إن الضربة آتية لكنهم يشكون في إمكانية تغيير ميزان القوة في البلاد. وقال دبلوماسي: «لقد انتصر الأسد وهجوم واحد لن يغير هذا». ويطالب مسؤولون بضربة قوية تستخدم فيها الطائرات خاصة أن هجوم العام الماضي فشل في ردع الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي. وأشارت لويز نيلسون إلى قرار شبكة تلفزيونية حكومية إلغاء بث مقابلة مع مايكل بيري، وزير الدفاع الأمريكي والذي دعا فيها لحوار بين البلدين.

وقال الصحافي الذي أجرى المقابلة إن بثها في ظل الأوضاع الحالية سيكون غير متناغم. وألغى مجلس الشؤون العالمية مناسبة مع السفير الروسي في واشنطن. ويقلل الخبراء من خطورة المواجهة بين أمريكا وروسيا. وقال وائل الزيات، المسؤول السابق في الخارجية إن الروس حاولوا دائما إخافة الأمريكيين ومنعهم من القيام بعمل ذي معنى. ولم يستبعد الزيات إمكانية حصول أخطاء إلا أنه أكد محاولة أمريكا وروسيا تجنب المواجهة. وقال إن التحذير من «حرب عالمية ثالثة» محاولة لصرف النظر يستخدمها من لا يريدون الولايات المتحدة حماية المدنيين السوريين.

«فايننشال تايمز»: بصواريخ «جميلة» أو بدونها انحسر التأثير الأمريكي في المنطقة… وحتى قبل عهد ترامب

يظل اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوريا مرتبطاً بحساباته الداخلية. فعودته للاهتمام بها لا تعني عودة للتأثير الأمريكي، بل على العكس فدور بلاده آخذ في التلاشي منذ إدارة بيل كلينتون. والمشكلة تتعلق في أن كل إدارة تأتي «تلعن أختها»، فباراك أوباما أراد محو الخيارات العسكرية لسلفه جورج دبليو بوش، وترامب يريد أن يقضي على كل أثر تركه سلفه أوباما.

ومن هنا يرى إدوارد لوس أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ترامب لم تعد تعرف دورها الذي يجب أن تلعبه في الشرق الأوسط بشكل فتح الباب أمام الآخرين لملء الفراغ. وجاء في مقاله في صحيفة «فايننشال تايمز» عن ملامح انحسار الدور الأمريكي في المنطقة: «لو أردت معرفة صورة العالم في مرحلة ما بعد أمريكا فانظر إلى سوريا». فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» «دع الآخرين يهتمون بها الآن». وربما غير موقفه مؤقتاً إلا أنه في المسألة السورية وصل إلى مرحلة اللاعودة. فبعد ستة أعوام من دعوة سلفه أوباما لرحيل بشار الأسد، فالديكتاتور الأسوأ في العالم في مكانه آمن، وأكثر من أي وقت مضى. وستقرر مصير سوريا كل من روسيا وإيران وتركيا، حيث ترغب موسكو وطهران بالحفاظ على الأسد في السلطة. وأضاف الكاتب: «مهما كانت مواقف ترامب بشأن المنطقة – وما أجبر على عمله في لحظة نادرة – فسيتغير في الأسبوع المقبل. حتى لو أطلق صواريخه الجديدة الجميلة والذكية، كما غرد يوم الأربعاء، فإنه سيستأنف خروج الولايات المتحدة».

ويرى الكاتب أن ترامب هو عرض وليس سبباً لحالة الإجهاد التي أصابت أمريكا على المستوى العالمي. وحدثت نقطة التحول الرئيسية في الشرق الأوسط من خلال لحظتين في بداية القرن الحالي. فقد حدثت الأولى عندما حاول بيل كلينتون التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولو نجحت الصفقة لأنهت الشكوى العربية ضد الولايات المتحدة ولقضت على مبرر طالما استخدمته الأنظمة العربية لقمع مواطنيها. ومنذ البداية كانت قدرة ترامب على تحقيق تسوية تقوم على حل الدولتين أمراً مستبعداً حتى وقبل أن يعلن عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بشكل يجعل من حديثه عن الصفقة يبدو اليوم نكتة.

اللحظة الثانية كانت هجمات 11 إيلول/سبتمبر الإرهابية عام 2001 حيث اتخذت السياسة الأمريكية منعطفا غاضبا وتعتبر الحرب الأهلية السورية جنينها الأكثر دموية. و»حتى نكون منصفين لترامب فهو لم يكن مسؤولاً عنها. فقد اتخذ القرار جورج دبليو بوش عندما قرر حل الجيش العراقي وطرد عمال الخدمة المدنية الذين عملوا في ظل صدام بشكل وضع الجذور لظهور تنظيم الدولة. ثم جاء قرار باراك أوباما سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 بشكل أدى لفراغ ملأه تنظيم الدولة. كما أن قراره عدم فرض خطه الأحمر ضد بشار الأسد واستخدامه السلاح الكيميائي في عام 2013 فتح ثغرة لتدخل روسيا، وسارع رئيسها فلاديمير بوتين لملئها». وعليه فعملية إطلاق صواريخ جديدة لن تغير شيئاً. وقال إن كل خطأ من هذه الأخطاء متجذر في الآخر. فقد كان أوباما عازماً على التخلص من خيارات جورج دبليو بوش الحربية أما ترامب فهو مصر على محو أي شيء يذكر بأوباما. والنتيجة هي أمريكا لا تعرف أي جزء من اللعبة تريد لعبه. فلا تريد دعم ديمقراطية أكثر في الشرق الأوسط ولا تريد معارضتها.

ويمثل ترامب تجسيداً لعدم اهتمام بلاده، وليس من المستغرب أن يبدأ اللاعبون في المنطقة – وحتى إسرائيل- البحث عن أماكن اخرى لملء الفراغ. فقد قضى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتاً طويلاً في موسكو خلال السنوات الماضية. ورغم عدم تحمله مسؤولية هذا الإرث إلا أن ترامب زاده سوءًا.

ثلاثة أسئلة

وأثناء حملته الانتخابية تبنى ثلاثة مواقف واضحة فيما يتعلق بالشرق الأوسط:

ـ الأول، حل المشكلة الإسرائيلية – الفلسطينية مستخدما غروره في «فن الصفقات» بدون فهم التناقضات. فقد اعتقد أنه سيحقق ما لم يستطع الآخرون تحقيقه.

ـ الثاني، الخروج من الاتفاقية الإيرانية التي وقعها أوباما وعدد من الدول مع إيران للحد من برنامجها النووي حيث وصفها بأنها «أسوأ صفقة تعقد أبداً» وهو ما سيحدث الشهر المقبل على أكثر احتمال.

ـ الثالث، حول سوريا حيث كان يريد «سحق داعش» والخروج من هناك. وكل هدف من أهداف ترامب قائم على حسابات محلية تتجاهل أثر كل مشكلة على الآخرى. فهو ليس هنري كيسنجر في النهاية. فسحب القوات الأمريكية المتبقية في سوريا سيعطي إيران الفرصة للتأثير فيها وأبعد منها. وهو ضد ما يريد ترامب عمله للحد من تأثير الجمهورية الإسلامية. وأدت إلى زيادة في الغارات الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية في سوريا وزاد التوتر في غزة والضفة الغربية، بشكل يجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً. وفي الوقت نفسه الاعتراف بانتصار الأسد سيسرع من عودة تنظيم الدولة أو تنظيم آخر مثل القاعدة، خاصة أن وحشية الأسد هي التي كانت وراء ظهور هذه الجماعات في المقام الأول. ويعتقد الكاتب أن هذه تداعيات غير مقصودة ولكنها ممكنة لتحركات ترامب. وسيتردد صداها خارج الشرق الأوسط. فلماذا سيوافق عندها الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ- أون على عقد اتفاقية معه وهو يعرف أن ترامب يريد الاتفاقية مع إيران؟ ولمن سيتوجه السنة المتعبون عندما تستعيد دمشق السيطرة على البلاد؟ وما هي قدرة تنظيم الدولة على جذب المجندين الجدد؟ وما هي سرعة روسيا على ترجمة حضورها المتزايد إلى نفوذ أوسع خارج المنطقة؟ كل هذه الأسئلة ليست حاضرة في حسابات ترامب فكل اهتمامه محلي. وقد فقد الرأي العام الرغبة في أي شيء يحمل مخاطر في الشرق الأوسط. وكان هذا هو الوضع الصحيح قبل أن يصل ترامب إلى المكتب البيضاوي.

«واشنطن بوست»: ترامب يندفع في التعبير عن مواقفه في القضايا المهمة بدون تفكير استراتيجي

في المسألة السورية اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعامل معها باندفاع بدلاً من التفكير الإستراتيجي. ففي تقرير أعدته كل من أشلي باركر وسوينغ مين كي وفيليب ركر في صحيفة «واشنطن بوست» عن الطريقة التي يتعامل فيها البيت الأبيض المعروف بفوضويته مع الأزمة السورية المتصاعدة. وجاء فيه أن طريقة التعامل مع الأزمة تسير بطريقة غير معهودة وتشتمل على عدد من اللقاءات والتقارير من مجلس الأمن القومي للرئيس إلا أن كل شيء تغير يوم الأربعاء عندما خربه الرئيس بتغريدة حذر فيها روسيا والحكومة السورية بالاستعداد «للصواريخ الجديدة الجميلة الذكية».

وتعلق الصحيفة أن مستشاري البيت الأبيض عبروا عن دهشتهم من هذا الكلام ورأوا فيه «أمراً مقلقاً» و«يحرف الأنظار» ولكنهم واصلوا اللقاءات في البنتاغون مع كبار القادة لتحضير الخيارات العسكرية للرئيس وكأن شيئاً لم يحدث. إلا أن التغريدة على التويتر والتي شوشت عملهم تعبر عن الطريقة الاندفاعية التي يتصرف فيها الرئيس وبدون اللجوء لاستراتيجية وهو يواجه أكبر القرارات تأثيراً في رئاسته وتتعلق بسوريا وسياسات التجارة والتدخل الروسي في الحملة الإنتخابية الرئاسية والتي تهدد بالاستحواذ على اهتمام إدارته. وقال مساعد للرئيس «إنه مثل من يستقيظ في الصباح ويفعل ما يراه أمامه» «يا إلهي حريق في برج ترامب، ومداهمة لمكتب مايكل كوهين (محامي ترامب)، يا إلهي، سنقوم بقصف سوريا فأي شيء تراه أمامك ترد عليه بدون تفكير استراتيجي فاعل».

غضب ترامب

وتقول الصحيفة إن الرئيس شعر بالغضب في أعقاب مداهمة محققين في مكتب التحقيقات الفدرالي، يعملون لصالح المحقق الخاص روبرت موللر، مكتب محاميه الشخصي مايكل كوهين. وفكر ترامب بعد ذلك جدياً بإجراء تعديلات في وزارة العدل على أمل الحد من سلطات موللر. ويخطط لعزل نائب وزير العدل رود روزنستاين الذي يشرف على التحقيق. واعترف ترامب بنفسه يوم الأربعاء أن التحقيق الذي يقوم به موللر بخصوص التدخل الروسي واحتمال حصول إعاقة لمسار العدالة استهلك «الكثير من الوقت والتركيز».

وفي نفيه لارتكاب خطأ يبدو أنه مصمم على المواجهة. وفي مجال التجارة يواجه الرئيس نتائج تهديداته بفرض تعرفات خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والتي قد تضر بالولايات الريفية التي أوصلته للحكم. ويجري كل هذا على خلفية محاولاته إعادة التفاوض حول اتفافية التجارة الحرة لأمريكا «نافتا» بشكل مرض للولايات المتحدة. ويواجه ترامب التقاعد المفاجئ لرئيس مجلس النواب بول ريان بشكل يهدد بانقسامات داخل الحزب الجمهوري وهو يحضر للانتخابات النصفية في الخريف المقبل.

وتأتي هذه التطورات المهمة في وقت تم استبعاد العديدين من الذين عملوا على تحقيق الاستقرار داخل البيت الأبيض. وبنت الصحيفة صورتها عما يجري في داخل مركز صناعة القرار على لقاءات مع 21 مسؤولًا في الإدارة ومستشارين من الخارج ونوابا وشخصيات موثوقة. وبعيداً عن التغريدة يوم الأربعاء فإن النقاشات بشأن سوريا تظل استثناء عما يجري داخل البيت الأبيض خاصة ان القرار مهم جداً للرئاسة.

قالت سارة هاكبي ساندرز، المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض إن الرئيس لا يزال يدرس الخيارات العسكرية لضرب سوريا ويجب عدم قراءة تغريدته على أنها خطة للعمل. وأكدت أن الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة ولم «يتم اتخاذ قرار على تلك الجبهة». وكان مجلس الأمن القومي قد انعقد في البيت الأبيض برئاسة نائب الرئيس مايك بينس للتوصل إلى الخيارات الأخيرة التي ستقدم للرئيس.

وقالت إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد ووزير الدفاع جيمس ماتيس على اتصال بنظرائهم في إسرائيل والسعودية وبريطانيا وفرنسا وغيرهم حول العالم في وقت تقوم فيه الإدارة بموازنة خياراتها العسكرية. ولكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سناتور بوب كوركر قال إنه لم يتلق أي شيء من ترامب أو مسؤولي الإدارة حول العمل القريب في سوريا وقال : «ليس لدي فكرة والأمر بالنسبة لي ليس إلا وعيداً» و»لسوء الحظ هناك الكثير من الأمور التي أعلنت عنها الإدارة ولم تتحقق أو تتطور».

حيرة المسؤولين

وترى الصحيفة ان التدخل الأمريكي في سوريا قد حير المسؤولين وانقسم الرأي بسببه في الإدارة. فقد شعر المسؤولون في الإدارة والبنتاغون بالذهول عندما أعلن الرئيس من ولاية أوهايو عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا و «سريعاً» وحاولوا بعد ساعات من خطابه فهم ما يعنيه بقوله. وأخبر ترامب مساعديه أولاً أن على الجنود الأمريكيين والمارينز الخروج في غضون 48 ساعة، وهو جدول زمني يستحيل الوفاء به ولهذا سارعوا لإقناعه بالعدول عن قراره أو تأجيله. وفي النهاية أقنع ماتيس وآخرون ترامب بمنحهم ستة أشهر لسحق ما تبقى من جيوب تنظيم الدولة. ولم يكن الجدول الزمني مثاليا إلا أنه اعتبر انتصارا مقارنة بالخروج السريع الذي دعا إليه ترامب . ويصف مسؤولون أمريكيون الرئيس الذي يعمل بناء على دوافعه الغريزية بدون صبر واحتمال نصيحة كبار مستشاريه «يصدر قرار أو تصريح من الرئيس ثم يأتي المساعدون- ماتيس، جون كيلي أو مايك بومبيو- ويقولون له لا نستطيع عمل هذا».

ولما دعا آخرون من خارج البيت الأبيض ترامب لموقف أكثر شدة قائلين له إن مداهمة مكتب محاميه الخاص كوهين يعتبر خرقاً للخطوط الحمر، صرخ يوم الاثنين الرئيس على روزنستاين ووزير العدل جيف سيسشنز ولا يزال غاضباً عليهما. ويرى البعض أن غضبه مجرد تنفيس ولا يعني أنه مستعد لاتخاذ قرارات. وقال الأستاذ المتقاعد من كلية القانون في جامعة هارفارد ألان ديرشويتز: «لم أر أو أسمع ما يشير إلى تخطيطه إجراء تغييرات في وزارة العدل».

والتصرف نفسه في قضايا السياسة حيث بدأ سلسلة من الحروب التجارية مع دول كبرى بدون التشاور مع مستشاريه الكبار. وفي بعض الحالات تراجع عن فرض تعرفات ضريبية عالية على البضائع من المكسيك وكندا وألمانيا، لكنه رفض إلغاء التعرفة الضريبية على الفولاذ المستورد من اليابان التي تعتبر حليفاً مهماً لأمريكا. ويخشى عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ من حرب بدأها ترامب مع الصين تضر بالمزارعين في وسط – الغرب في وقت يحضرون للزراعة.