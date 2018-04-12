﻿نجلا علي أبو شادي يتسلمان درع تكريمه في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

الاسماعيلية – «القدس العربي» : افتتحت مساء الأربعاء في مصر فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والروائية القصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

المهرجان يقيمه المركز القومي برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل بمشاركة 62 فيلما من 48 دولة.

حفل الافتتاح قدمته المذيعة هالة الحملاوي، وبدأ بأغنية عن المهرجان كتبها الشاعر حسن راؤول، ولحنها كريم عرفة وأخرج الاستعراض المخرج هشام عطوة، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة في مصر، تلا ذلك عرض فيلم فصير عن الأفلام المشاركة في الدورة العشرين، ثم تحدث الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، مشيرا إلي أن إدارة المهرجان حرصت من خلال هذه الدورة الاستثنائية أن تكون لائقة بالأسماء العظيمة التي ساهمت في نجاح المهرجان بمشاركة أفلام متميزة فازت في الدورات السابقة بحضور صناع هذه الأفلام، إضافة للمسابقات الرسمية التي تضم مجموعة من الأفلام الرائعة.

وأضاف أنه في هذه الدورة نقدم للمرة الأولى مسابقة للطلبة، إضافة إلى تشكيل أول لجنة تحكيم دولية للنقاد، وكذلك ترجمة الأفلام للعربية، ومحاولة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة للمهرجان في المدينة التي تحتضنه، وأن يمثل الثقافة السينمائية، لكي يكون واجهة مشرفة لمصر.

بينما قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إنه يتعامل مع هذا المهرجان على أنه محور رئيسي في الدعاية لتنمية السياحة لمدينة الإسماعيلية، حيث يتم التعامل مع ضيوف المهرجان على أنهم سفراء لبلادهم لينقلوا صورة صحيحة عن مصر ومدينة الإسماعيلية، موجها الشكر لكل من أخرج وأدار هذه الدورة لكونها استثنائية.

وأضاف أنه إلى جانب مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، هناك أيضا مهرجان الفنون الشعبية والذي يحقق نجاحا كبيرا في كل دورة تلو الأخرى، بالإضافة إلى مهرجان «الهجن» الدولي، والذي يستضيف على أرض الإسماعيلية عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية الحريصة على المشاركة، وهي كلها فعاليات تساهم في وضع المدينة على خريطة السياحة والمهرجانات الدولية.

وقالت د.إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر تحتفل اليوم بالدورة 20 من المهرجان الذي عقدت دورته الأولي قبل 27 عاما، على أرض المقاومة، المدينة التي ارتبط اسمها بقناة السويس شريان التبادل الثقافي والاقتصادي.

وعقب كلمتها، أعلن عن لحظة تكريم الناقد الكبير علي أبو شادي، أحد الذين ساهموا في تأسيس المهرجان، والذي رحل قبل أن ينال تكريمه بأسابيع قليلة بعد أن أشرف على البروفة النهائية لكتاب تكريمه، وصعد نجلاه أحمد وإسلام علي أبو شادي لتسلم درع المهرجان.

وبعد استراحة قصيرة عرض فيلم تسجيلي قصير عن فريق الإسماعيلية لكرة القدم وفوزه في بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1970، وهو ما أثار اندهاش الحضور، حيث أن المهرجان فعالية سينمائية ولا علاقة له بكرة القدم، إلا أن الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما، قال إن هذا الفيلم جاء في إطار الاحتفالية بالاسماعيلية تزامنا مع صعود مصر لكأس العالم بعد أكـثر من 28 عاما.