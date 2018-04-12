﻿بيع هيكلين عظميين لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو في باريس

باريس (فرنسا) ـ أ ف ب: بيع هيكلان عظميان لديناصورين من العصر الجوراسي خلال مزاد في باريس في مقابل أكثر من 1.4 مليون يورو لكل منهما، وهي قيمة فاقت بكثير التوقعات، على ما أعلنت دار «دروو» للمزادات.

وأعلنت الدار أن «الألوصور بيع في مقابل مليون و407 آلاف و700 يورو فيما بيع الديبلودوكوس في مقابل مليون و443 ألفا و820 يورو»، مشيرة إلى أن «الشاري عينه ابتاع الديناصورين وهو فرد أجنبي».

ولفتت دار المزادات إلى أن «هذه النتائج استثنائية على صعيد سوق الديناصورات» رغم أنها لا تشكل أرقاما قياسية.

وكانت متحجرة ديناصور الألوصور وهو من الحيوانات اللاحمة التي عاشت على الأرض قبل حوالى 150 مليون سنة، تقدر بمبلغ يراوح بين 550 ألف يورو و650 ألفا. ويقرب طول الحيوان من 3.8 أمتار وهو كان يعيش في أمريكا الشمالية وأوروبا الحاليتين.

أما الديبلودوكوس «وهو بطول 12 مترا من الخطم إلى الذيل» فقد كان يعيش في الفترة عينها في المنطقة الغربية من أمريكا الشمالية. وكان السعر المتوقع لهيكله العظمي يراوح بين 450 ألف يورو و500 الف.