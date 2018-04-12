﻿مداهمة معمل لتصنيع المخدرات داخل مزرعة دواجن في الفلبين

مانيلا ـ د ب أ: ألقت الشرطة الفلبينية القبض على أربعة صينيين وخمسة فلبينيين، بعد مداهمة معمل غير قانوني لتصنيع المخدرات، داخل مزرعة دواجن في الفلبين.

وعثرت السلطات على المعمل، الذي يعتقد أنه يتلقى تمويلا من تاجر مخدرات يتخذ من هونغ كونغ مقرا له، داخل مخزن في مزرعة دواجن في بلدة إيبان في إقليم باتانجاس، الواقع على بعد 87 كيلومترا جنوب مانيلا.

ويشار إلى أن قدرة المختبر الانتاجية تصل إلى 25 كيلوجراما من الميتامفيتامين، بقيمة 125 مليون بيزو (5ر2 مليون دولار) خلال اليوم الواحد، حسب ما قاله آرون أكينو، المدير العام للوكالة الفلبينية لمكافحة المخدرات. والميتامفيتامين، المعروف محليا باسم «شابو»هو أكثر أنواع المخدرات غير المشروعة انتشارا في الفلبين. وأوضح أكينو أن عملية المداهمة جاءت بعد تلقى مكتبه بلاغا من السلطات الصينية بشأن «كيميائيين صينيين يتنقلون إلى داخل وخارج البلاد» منذ أيلول/سبتمبر من عام 2017 يذكر أن الحكومة الفلبينية تشن حملة لمكافحة المخدرات غير المشروعة، منذ أن تولى الرئيس رودريجو دوتيرتي منصبه في الاول من تموز/يوليو من عام 2016