﻿اغتصاب جماعي لطفلة هندية ثم قتلها

نيودلهي ـ د ب أ: تسببت واقعة اغتصاب جماعي وحشية وقتل لطفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، في حالة من الغضب العام، وهو الأمر الذي دفع السلطات، أمس الخميس، إلى الوعد باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الجريمة.

وذكرت الشرطة أن الطفلة، وتدعى عصيفة بانو، التي تنتمي إلى جماعة مسلمة من الرعاة الرحل، كانت قد اختُطفت من قريتها في منطقة كاثوا، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتم اغتصابها لمدة أسبوع قبل أن يتم قتلها.

وينتمي المتهمون إلى الأقلية الهندوسية في الولاية، وقد شهدت الأيام الأخيرة حالة من الغضب بسبب عدم اتخاذ إجراء في القضية، التي تسببت في توترات دينية في الولاية التي مزقها التمرد. كما أن هناك حالة من الغضب سادت بعد أن نظمت جماعات هندوسية متطرفة – يزعم أنها على صلة بحزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم على المستوى الاتحادي – مسيرات للمطالبة بالإفراج عن ستة رجال متهمين في القضية.

وقالت محبوبة مفتي رئيسة وزراء الولاية، إن «التصرفات غير المسؤولة وتصريحات مجموعة من الناس، لن تعيق القانون».

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «يتم اتباع الإجراءات السليمة، والتحقيقات تسير على نحو سريع، وسيتم تحقيق العدالة».

ويشار إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال منتشر في الهند، وقد أظهرت مثل هذه الجرائم اتجاها متزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن 19 ألفا و765 حالة اغتصاب للأطفال في عام 2015.